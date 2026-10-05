به گزارش خبرنگار مهر، جواد ذاکر صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: در ۶ ماه نخست امسال بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر از راه‌های استان، هم در راه‌های اصلی و هم در راه‌های فرعی، آسفالت شده است.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین قیر گفت: حدود ۳۰ هزار تن قیر درخواست کرده‌ایم که در صورت تحقق آن، اتفاقات خوبی در حوزه راه‌های استان، به‌ویژه راه‌های روستایی، رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری بیان کرد: در همین ۶ ماه، بالغ بر چهار هزار کیلومتر از راه‌های استان خط‌کشی شده و حدود پنج هزار تابلوی اخطاری و انتظامی نیز ثبت و نصب شده است.

ذاکر با اشاره به موقعیت جغرافیایی خراسان جنوبی گفت: استان ما تقریباً در وسط مسیر قرار دارد و خودروها از شمال، شرق و غرب وارد استان می‌شوند.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: مسیرهایی از چابهار، زاهدان، بندرعباس، کرمان، شیراز، ایلام و کردستان به سمت اصفهان، یزد و کرمان می‌آیند و از مسیر طبس یا نهبندان وارد استان شده و به سمت مشهد حرکت می‌کنند.

ذاکر با اشاره به خستگی رانندگان و ارتباط آن با حوادث جاده‌ای اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی حوادث ما واژگونی بوده و یکی از راه‌های جلوگیری از صدمه بیشتر این است که جاده را اصلاح و مسیر را ملایم کنیم تا اگر خودرویی منحرف شد، واژگون نشود.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۰۰ کیلومتر از راه‌های استان اصلاح شده و تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۰۰ کیلومتر دیگر نیز اصلاح شود.

احداث ۸ استراحتگاه در مسیر دیهوک به راهور

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مجتمع‌های خدمات رفاهی گفت: مجتمع‌های خدمات رفاهی در اختیار مجموعه راهداری است و در حال انجام اقدامات لازم هستیم؛ چراکه بسیار مهم است رانندگان هنگام خستگی، محلی برای استراحت داشته باشند.

وی افزود: مجوز احداث هشت استراحتگاه در مسیر دیهوک به راهور نیز گرفته شده است و با توجه به وضعیت حوادث جاده‌ای در این مسیر، امیدواریم بتوانیم این استراحتگاه‌ها را احداث کنیم

ذاکر از جابجایی ۱۵ هزار نفر در برنامه‌های اخیر خبر داد و گفت: در ایام اربعین نیز نزدیک به ۱۰ هزار نفر رفت و آمد داشتند و در برنامه مربوط به شهادت امام رضا(ع) و شهادت پیامبر اعظم(ص) نیز حدود ۳۵ هزار نفر به مشهد رفتند و بازگشتند.

پیگیری مشکل سوخت رانندگان

ذاکر با اشاره به پیگیری مشکلات رانندگان گفت: موضوع سوخت باعث گلایه رانندگان شده، اما هر زمان که لازم بوده، رانندگان پای کار بوده‌اند و ما را سرافراز کرده‌اند و امیدواریم با اقداماتی که انجام می‌دهیم، حداقل جبرانی برای آنها داشته باشیم

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یکی دیگر از موضوعات مهم استان را صدور بارنامه عنوان کرد و گفت: هر باری که روی جاده می‌آید باید بارنامه داشته باشد و ۱۰ درصد آن به عنوان سهم دولت و درآمد دولت محسوب می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه معادن استان تازه در حال راه‌اندازی هستند، لازم است بارنامه‌های مربوط به این بخش صادر شود، اما در بسیاری از نقاط بارنامه صادر نمی‌شود.

ذاکر ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در استان این است که صدور بارنامه را هدفمند و هوشمند کنیم تا بتوانیم در این حوزه اقدام خوبی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با افزایش درآمدهای حاصل از صدور بارنامه، اعتبار بیشتری برای قراردادها، روکش آسفالت، علائم، تجهیزات و دیگر نیازهای حوزه راهداری استان از سازمان راهداری دریافت کنیم.