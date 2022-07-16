به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید دراهکی صبح شنبه در نشست با فرمانده پایگاه دوم نیروی دریایی بوشهر اظهار داشت: رصت دوساله خدمت سربازی فرصت مناسبی برای مهارت افزایی و ارتقای مهارت است.

وی اضافه کرد: مهارت آموزی و مهار تفکر مدرک گرایی حلقه گمشده و مقدمه ایجاد کسب و کار در کشور است و تحقق این مهم نیازمند هم افزایی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر است.

توانمندسازی سربازان با آموزش‌های کارآمد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر افزود: اساس سیاستگذاری در حوزه یادگیری و آموزش به طور طبیعی باید بر مبنای گروه سنی جوانان صورت گیرد و تربیت نیروی کار ماهر برای ورود به بازار کار با تکیه بر جمعیت جوان دانشگاهی و یا سربازان می‌تواند نقش مهارت‌آموزی را در آینده اشتغال و تولید کشور و استان بوشهر بسیار نمایان کند.

دراهکی بر توانمندسازی سربازان با آموزش‌های کارآمد مبتنی بر مشاغل نو تأکید کرد و افزود: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی بر اساس نیاز بازار کار در استان بوشهر بزرگترین مرکز آموزش غواصی و جوشکاری زیر آب در منطقه دوم دریایی بوشهر در هفته مهارت افتتاح خواهد شد.

ایجاد ۵ کارگاه مهارت آموزی

وی اضافه کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته با فرماندهی پایگاه دریایی تا پایان سال پنج کارگاه مهارت آموزی دیگر نیز در مرکز آموزش سکان بوشهر راه اندازی خواهد شد.

دراهکی با تاکید بر اینکه مهارت افراد می‌تواند بار اشتغال را پس از پایان خدمت سربازی کاهش دهد، گفت: ما امروز با ابر چالشی به نام اشتغال روبرو هستیم که بحث سربازان در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون اگر این قشر بعد از سربازی مهارتی آموخته باشند مسئله اشتغال به سادگی قابل حل است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر به راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای در جزیره خارگ با همکاری فرماندهی نیروی دریایی ارتش خبر داد و اظهار داشت: آموزش‌های مهارتی کارآمد به سربازان وظیفه با هم‌افزایی تداوم می‌یابد که راه اندازی این مرکز در جزیره خارک گواه این مشارکت خوب است.