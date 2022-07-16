به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کیانو ریوز با یک سریال مستند چهار قسمتی که هنوز عنوانی برایش تعیین نشده و درباره مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول وان است، همکاری می‌کند.

این مستند بیشتر بر «راس براون» مدیر برنامه‌ریزی این رقابت‌ها تمرکز دارد. وی سال ۲۰۰۹ تیم هوندا را خرید و نام آن را به «براون جی‌پی» تغییرداد و پس از آن به دو قهرمانی بی‌سابقه دست یافت.

ریوز قرار است مجری این مستند باشد. به این منظور وی مصاحبه‌هایی در این باره انجام می‌دهد که در میان آن‌ها گمان می‌رود چهره‌هایی چون «لوکا دی مونتزمولو» مدیر سابق فراری –تصویری از وی با ریوز ماه پیش منتشر شد- و رانندگان جنسون باتن و روبنز باریکلو جای داشته باشند.

ریوز برای علاقه‌اش به سرعت از مدت‌ها پیش مشهور است و کلکسیونی از موتورسیکلت‌های گران‌قیمت دارد. او در این مسیر حتی یک کارخانه موتورسیکلت سازی تاسیس کرده است.

هفته پیش هم تصویری از کیانو ریوز در مسابقات «گرند پری بریتانیا» در سیلورستون منتشر شد که او داشت درباره مستند با روزنامه‌نگارهای محلی صحبت می‌کرد. وی در این مصاحبه گفت: می‌خواهیم داستان شگفت‌انگیز براون جی‌پی را بگوییم. خیلی حرف در این باره برای گفتن هست.

ریوز گفت: واقعا عالی است که بفهمیم آن سال چه اتفاق‌هایی در فرمول وان رخ داد. آن سال مجموعه‌ای از رویدادها رخ داد که فقط درباره اتومبیل‌ها نبود، درباره مقررات جدید و انجمن فرمول وان و خیلی چیزهای دیگر هم بود.

دیزنی پلاس توضیحی در این باره نداده اما انتظار می‌رود این برنامه پاییز سال آینده روی آنتن برود.

این روزها مسابقات فرمول وان به موضوعی داغ بدل شده و چندین پروژه در این زمینه در دست تولید است؛ از جمله برد پیت که با جان کرازینسکی و به تهیه‌کنندگی جری بروکهایمر قصد دارند فیلمی در مورد مسابقات فرمول وان برای اپل بسازند. در همین حال یک سریال هم درباره برنی اکلستون چهره شماره یک سابق فرمول وان در دست ساخت است. استودیوی فانداگوی ایتالیا هم سریالی در همین باره در دست ساخت دارد که درباره اولین راننده زن این رقابت‌هاست.