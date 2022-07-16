مراسم «از غدیر تا ظهور» برگزار می شود

سکینه مهدوی رئیس آکادمی قرآن و اهل بیت (ع) لاهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازدهمین مراسم جشن مرج البحرین توسط آکادمی قرآن و اهل بیت (ع) در لاهور برگزار می‌شود.

مهدوی گفت: هدف این برنامه رساندن پیام ائمه معصومین علیهم السلام به تمامی ادیان و مذاهب و برای ایجاد همبستگی و همدلی میان مسلمانان پاکستان با حضور رهبران و مردم از اقشار مختلف دینی و سیاسی هرسال در سالن اجلاس ایوان اقبال لاهور برگزار می‌گردد.

وی اعلام کرد: مراسم امسال را «از غدیر تا ظهور» نامگذاری کردیم و در این برنامه مولوی طیب گیلانی روحانی برجسته اهل حدیث، مولوی ضیاءالله شاه بخاری، حجت الاسلام امین شهیدی رهبری مجمع امت واحده پاکستان، سیلی بخاری عضو پارلمان پاکستان، شمشاد خان نماینده پاکستان در سازمان ملل، روئسای خانه‌های فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان و دیگر رهبران سیاسی و دینی پاکستان نیز حضور خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: در این برنامه ابوذر روحی مداح سرود سلام فرمانده به عنوان مهمان ویژه حضور پیدا کرده و سرود سلام فرمانده را اجرا خواهد کرد.

مهدوی افزود: پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه جناب ابوذر روحی در این برنامه حضور پیدا می‌کند بیش از ۷ هزار نفر در این برنامه شرکت کنند.