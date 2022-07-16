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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹

مشاور وزیر ارتباطات خبر داد:

اجرای ۳۰۹ کیلومتر فیبرنوری در استان اردبیل

اجرای ۳۰۹ کیلومتر فیبرنوری در استان اردبیل

مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح USO، از اجرای ۳۰۹ کیلومتر فیبرنوری در استان اردبیل با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، جلسه بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان‌های خلخال و کوثر، با حضور ایرج روحی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (USO)، سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، فرمانداران شهرستان‌های خلخال و کوثر، فرماندهی سپاه، نیروی انتظامی، نمایندگان اپراتورهای ارتباطی و ادارات راه و برق در محل فرمانداری شهرستان کوثر برگزار شد.

روحی در این جلسه از اجرای ۳۰۹ کیلومتر فیبرنوری در استان اردبیل خبر داد و گفت: با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی استان اردبیل، در شهرستان خلخال ۲۲۹ کیلومتر، در شهرستان کوثر ۵۸ کیلومتر و در شهرستان سرعین ۲۵ کیلومتر فیبر نوری اجرا خواهد شد.

وی افزود: همکاری فرمانداری، بخشداری و دهیاری‌ها در خصوص تعامل و تسریع فیبررسانی و توسعه خدمات ارتباطی روستاها ضروری است و برابر بند ح تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت توزیع برق موظف هستند؛ زیرساخت‌هایی از قبیل تیرهای انتقال و مسیر جاده را جهت اجرای فیبر نوری در اختیار شرکت مخابرات قرار دهند.

روحی ضمن تشریح وضعیت پوشش روستاهای استان گفت: تا آخر سال جاری، ۱۷۸ روستای استان که ۳۹ روستا در خلخال، ۱۷ روستا در کوثر، ۳۷ روستا در گرمی و ۲۳ روستا در انگوت تحت پوشش کامل تلفن همراه و اینترنت پرسرعت ۳G /۴G قرار خواهند گرفت.

در ادامه این جلسه در موضوعات ایجاد سایت جدید در محدوده بورستان بخش فیروزآباد شهرستان کوثر و ارتقای سایت روستای کرین خلخال به فناوری ۳G /۴G، تجهیز سایت‌های بنماران و سرمستان شهرستان کوثر و چنارلق شهرستان خلخال و برقراری رومینگ روستاهای نیلق و ملاکندی پارس‌آباد تصمیم‌گیری شد.

کد مطلب 5539276
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