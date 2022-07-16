به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، جلسه بررسی وضعیت ارتباطی شهرستان‌های خلخال و کوثر، با حضور ایرج روحی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (USO)، سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، فرمانداران شهرستان‌های خلخال و کوثر، فرماندهی سپاه، نیروی انتظامی، نمایندگان اپراتورهای ارتباطی و ادارات راه و برق در محل فرمانداری شهرستان کوثر برگزار شد.

روحی در این جلسه از اجرای ۳۰۹ کیلومتر فیبرنوری در استان اردبیل خبر داد و گفت: با هدف بهبود زیرساخت‌های ارتباطی استان اردبیل، در شهرستان خلخال ۲۲۹ کیلومتر، در شهرستان کوثر ۵۸ کیلومتر و در شهرستان سرعین ۲۵ کیلومتر فیبر نوری اجرا خواهد شد.

وی افزود: همکاری فرمانداری، بخشداری و دهیاری‌ها در خصوص تعامل و تسریع فیبررسانی و توسعه خدمات ارتباطی روستاها ضروری است و برابر بند ح تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اداره کل راه و شهرسازی و شرکت توزیع برق موظف هستند؛ زیرساخت‌هایی از قبیل تیرهای انتقال و مسیر جاده را جهت اجرای فیبر نوری در اختیار شرکت مخابرات قرار دهند.

روحی ضمن تشریح وضعیت پوشش روستاهای استان گفت: تا آخر سال جاری، ۱۷۸ روستای استان که ۳۹ روستا در خلخال، ۱۷ روستا در کوثر، ۳۷ روستا در گرمی و ۲۳ روستا در انگوت تحت پوشش کامل تلفن همراه و اینترنت پرسرعت ۳G /۴G قرار خواهند گرفت.

در ادامه این جلسه در موضوعات ایجاد سایت جدید در محدوده بورستان بخش فیروزآباد شهرستان کوثر و ارتقای سایت روستای کرین خلخال به فناوری ۳G /۴G، تجهیز سایت‌های بنماران و سرمستان شهرستان کوثر و چنارلق شهرستان خلخال و برقراری رومینگ روستاهای نیلق و ملاکندی پارس‌آباد تصمیم‌گیری شد.