افزایش عاملین فروش قطعات به منظور دسترسی مشتریان به قطعات اصلی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا نیوز، غلامرضا دفتری با اشاره به حضور سایپا در نمایشگاه‌های تخصصی خودرو پس از وقفه دو ساله به دلیل شیوع بیماری کووید گفت: در شیراز یکی از نمایشگاه‌های خوب کشور در حوزه صنعت خودرو برگزار می‌شود و گروه خودروسازی سایپا هم همواره سعی داشته حضوری قدرتمند در این نمایشگاه داشته باشد تا با دریافت نظرات مشتریان در خصوص محصولات، بتوان در این زمینه تلاش و عملکرد مناسبی انجام داد.

او افزود: گروه سایپا در هر نمایشگاه نسبت به نمایشگاه‌های قبلی با حضور محصولات جدید و قوی‌تر حضور خواهد یافت و با برگزاری تست خودروهای جدید، کارکلینیک های متنوع با حضور مشتریان و انجام نظرسنجی به دنبال دریافت نظرات و شناخت نقاط قوت و ضعف به منظور ارتقای کیفیت محصولات است.

مشاور مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: در چند سال اخیر و به دلیل تحریم‌های ظالمانه دشمنان، تولید محصولات کاهش یافت و به منظور توزیع عادلانه خودرو، فروش خودرو بر اساس قرعه کشی انجام شد و فعلاً برای فروش خودرو در طول مدت زمان برگزاری نمایشگاه‌ها برنامه‌ای نداریم.

او گفت: با توجه به افزایش تیراژ تولید محصولات گروه سایپا و جمع آوری خودروهای ناقص و کاهش شدید تعهدات گروه سایپا، وزارت صمت با خارج کردن تمامی خودروهای این گروه خودروساز از طرح قرعه کشی موافقت کرده و لذا از ۲۵ تیرماه ثبت نام متقاضیان در سامانه یکپارچه فروش خودرو، بدون قرعه کشی انجام می‌شود و برای نمایشگاه‌های بعدی جهت عرضه خودرو در آن به منظور ایجاد شرایط فروش برنامه ریزی خواهیم داشت.

دفتری با اشاره به اینکه در تحریم صورت گرفته علیه کشور عزیزمان متاسفانه در برهه‌ای از زمان، در تامین بعضی از قطعات‌های تک دچار مشکل بودیم که خوشبختانه با همکاری شرکت‌های قطعه ساز و تامین کنندگان داخلی و همراهی شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های کشور این مشکل تا حدود زیادی برطرف شده است.

او با بیان اینکه در نظر داریم با قدرت بیشتری در حوزه خدمات پس از فروش و افتر مارکت حضور داشته باشیم، افزود: به منظور دسترسی بهتر مشتریان به قطعات اصلی و دریافت خدمات، در حال افزایش عاملین فروش قطعات و ارائه خدمات هستیم تا بر اساس استانداردهای تعریف شده شرکت سایپا یدک بتوانیم در این حوزه تعداد عاملین را افزایش داده تا مشتریان محترم در سراسر کشور دسترسی بهتری به قطعات اصلی داشته باشند.

مشاور مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه سایپا با بیان اینکه شاهین خودرو استراتژیک گروه سایپا است و برنامه‌های ویژه ای برای ارائه خدمات پس از فروش این خودرو در نظر قرار گرفته شده، افزود: با توجه به افزایش تولید هر محصول و احساس نیازی که ایجاد می‌شود تعداد نمایندگی‌های تخصصی آن افزایش داده می‌شود و برای خودرو شاهین که برنامه تولید ۶۰ هزار دستگاه در برنامه امسال وجود دارد هم خدمات ویژه ای جهت آموزش تخصصی تعمیرکاران نمایندگی‌ها و تامین قطعات و عرضه به بازار از طریق شبکه نمایندگی‌ها و عاملین فروش قطعات گروه خودروسازی سایپا در نظر گرفته شده است.