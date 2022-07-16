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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

انهدام باند سارقان مسلح در جاده‌های لرستان

انهدام باند سارقان مسلح در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سارقان مسلح در جاده‌های این استان و دستگیری پنج نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انهدام باند سارقان محموله‌ها در جاده‌های استان لرستان اظهار داشت: از سال گذشته این باند در جاده‌ها اقدام به سرقت می‌کرد.

وی بیان داشت: در همه سرقت‌ها نیز، سلاح گرم به همراه خود داشته اند.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه با اشراف پلیس آگاهی این باند منهدم و در جریان آن پنج نفر دستگیر شدند عنوان کرد: تا کنون نیز به ۱۸ فقره سرقت در جاده‌ها اعتراف کرده اند.

سردار الهی افزود: خوشبختانه این باند کاملاً کشف و منهدم شد، دو دستگاه خودرو و دو قبضه سلاح نیز از این باند کشف و ضبط شده است.

کد مطلب 5539343

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