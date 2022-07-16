به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انهدام باند سارقان محموله‌ها در جاده‌های استان لرستان اظهار داشت: از سال گذشته این باند در جاده‌ها اقدام به سرقت می‌کرد.

وی بیان داشت: در همه سرقت‌ها نیز، سلاح گرم به همراه خود داشته اند.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه با اشراف پلیس آگاهی این باند منهدم و در جریان آن پنج نفر دستگیر شدند عنوان کرد: تا کنون نیز به ۱۸ فقره سرقت در جاده‌ها اعتراف کرده اند.

سردار الهی افزود: خوشبختانه این باند کاملاً کشف و منهدم شد، دو دستگاه خودرو و دو قبضه سلاح نیز از این باند کشف و ضبط شده است.