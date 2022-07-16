به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان به مناسبت فرارسیدن چهل و دومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی با اشاره مهمترین دستاوردهای شاخص و نوآورانه پژوهشگاه رویان در راستای پاسخ به نیازهای ملی و منطقه‌ای گفت: درمان‌های پیشرفته ناباروری و ارائه خدمت به مردم طی سه دهه گذشته، بومی سازی و ترویج دانش درمان‌های پیشرفته ناباروری در سطح جهاددانشگاهی، ملی و منطقه‌ای، تأسیس بانک تخمدان انسانی جهت حفظ باروری، حفظ باروری در بیماران سرطانی، تولید محیط شستشوی گامت و کیت‌های انجماد ذوب گامت و جنین مورد نیاز آزمایشگاه‌های جنین شناسی تحقیقاتی _ بالینی و ایجاد آزمایشگاه تشخیص طبی کرونا با تخصیص مرکز آموزش های کوتاه مدت رویان، در راستای رفع نیاز کشور و رسالت اجتماعی بخشی از مهمترین دستاوردهای این پژوهشگاه است.

وی افزود: از دیگر دستاوردهای شاخص این پژوهشگاه می‌توان به کاربردی کردن یافته‌های دانش سلول‌های بنیادی نظیر ارایه خدمات تخصصی سلول درمانی در حوزه درمان ویتیلیگو و تاسیس شرکت‌ دانش بنیان، تاسیس مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان، ارایه خدمات تخصصی در حوزه بیماری‌های متابولیک نظیر دیابت و چاقی و تولید پروتئین های نوترکیب پرکاربرد در تحقیقات زیستی بویژه سلول‌های بنیادی اشاره کرد.

رئیس پژوهشگاه رویان تولید موش مدل بیماری کرونا، همانند سازی حیوانات اهلی دارای پتانسیل ژنتیکی بالا مانند ایجاد مزرعه بزهای همانند سازی شده سانن، همانند سازی حیوانات در معرض انقراض، تولید بیولوژیک غیر آنتی بیوتیک داروی ضد اسهال دامی در راستای سلامت زنجیره غذایی، برگزاری کنگره‌های بین المللی سالانه در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی، برگزاری بیست دوره جشنواره بین المللی در حوزه پزشکی تولیدمثل و سلول‌های بنیادی در راستای تقدیر از محققان پرتلاش در این حوزه، تقدیر از محققان شاخص و تأثیر گذار جهانی در حوزه علوم زیستی با اعطای جایزه زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی را از دیگر فعالیت های موفق این پژوهشگاه دانست.

شاهوردی ادامه داد: برگزاری اولین دوره کنگره منطقه‌ای غرب آسیا و جنوب آفریقا در حوزه درمان ناباروری، برگزاری بیش از ده دوره مدرسه تابستانی یک هفته‌ای در حوزه سلول‌های بنیادی برای دانشجویان، ترویج دانش علوم زیستی در حوزه سلول‌های بنیادی و علوم تولیدمثل در سطح مدارس ویژه دانش آموزان و فرهنگیان، انتشار به روزترین یافته‌های تحقیقاتی در قالب چاپ دو نشریه بین المللی تخصصی در حوزه علوم سلولی و پزشکی تولیدمثل، همکاری در تألیف و انتشار کتب مرجع حاصل از تجارب اعضا هیئت علمی در سطح ملی و همکاری در تألیف کتب بین المللی، مشارکت در تدوین قوانین کشوری در حوزه درمان‌های پیشرفته ناباروری و موضوعات مرتبط مانند اهدا جنین و تخمک و مشارکت در تدوین دستورالعمل‌های کشوری در حوزه درمان ناباروری، سلول درمانی و ژن درمانی از دیگر فعالیت‌های این پژوهشگاه است.

وی به تاثیرگذاری پژوهشگاه رویان در سطح استان‌ها و کشور اشاره کرد و گفت: کاربرد فراورده سلول‌های بنیادی در درمان نارسایی زودرس تخمدان، همکاری در اجرای کار آزمایی های بالینی در حوزه سلول درمانی با بیمارستان‌های دانشگاهی، مطالعه فاکتورهای ژنتیکی مؤثر بر بروز انواع اختلالات ناباروری به‌ویژه با الگوی بروز خانوادگی، استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری پارکینسون و ضایعه نخاعی، تولید پوست دولایه در درمان سوختگی، ژن‌درمانی در سرطان خون، استفاده از امکان همکاری خیرین استان مازندران در راه‌اندازی مرکز تحقیقاتی تشخیص سرطان در بابل، همکاری در تأسیس دانشکده علوم و فناوری‌های نوین زیستی در دانشگاه علم و فرهنگ در جذب دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مختلف زیست‌شناسی و همکاری در تأسیس دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی در رشته‌های سلولی کاربردی، بیولوژی تولیدمثل و مهندسی بافت در مقطع دکتری از جمله این تأثیرگذاری‌های است.

رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به میزان تعامل پژوهشگاه رویان در همکاری با مسئولان استانی گفت: همکاری در راه‌اندازی ۷ مرکز درمان ناباروری وابسته به جهاددانشگاهی در سطح کشور نظیر اردبیل، خوزستان و ...، همکاری در کاربردی کردن دانش مهندسی مواد در حوزه مهندسی بافت با واحد یزد جهاددانشگاهی، همکاری در برگزاری همایش‌های مرتبط با حوزه علوم تولیدمثل و سلول‌های بنیادی در سطح کشور، همکاری در بومی‌سازی دانش پیوند جزایر لانگرهانس پانکراس با همکاری بیمارستان مسیح دانشوری و مرکز تحقیقات دیابت یزد و همکاری تخصصی در حوزه اخلاق در پژوهش‌های پزشکی با سایر واحدهای جهاددانشگاهی، در سطح ملی و بین‌المللی (دبیرخانه یونسکو در ایران) از جمله تعاملات پژوهشگاه رویان با استان‌ها است.

وی در رابطه با برنامه‌های آینده پژوهشگاه رویان در زیست بوم نوآوری جدید کشور بیان کرد: ایجاد مرکز ملی نخستی‌سانان، ایجاد مرکز سلامت متابولیک، ایجاد کلینیک‌های فوق تخصصی در حوزه باروری مانند کلینیک باروری ویژه بیماران مبتلابه سرطان و MS، تولید موش مدل بیماری فلج اطفال، ایجاد آزمایشگاه بیودیسکاوری بر پایه مدل زبرافیش و توسعه زیرساخت‌های موجود در راستای ارتقا فعالیت مرکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان از برنامه‌های آینده این پژوهشگاه است.