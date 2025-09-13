ابلاغ ۳ حکم انتصاب در پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه رویان، علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در حکمی مریم شاه‌حسینی را به عنوان سرپرست جدید دانشکده علوم پایه پزشکی و فناوری نوین پژوهشگاه رویان منصوب کرد.

مریم شاه‌حسینی که دارای مدرک دکترای تخصصی بیوشیمی از مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران است، از سال ۱۳۸۵ همکاری خود را با پژوهشگاه رویان آغاز کرده و در حال حاضر عضو هیئت علمی و استاد گروه پژوهشی ژنتیک ناباروری در پژوهشکده علوم تولیدمثل این پژوهشگاه می‌باشد. وی پیش از این، معاون آموزشی دانشکده علوم پایه پزشکی و فناوری نوین پژوهشگاه رویان بود و همچنین سابقه مدیریت گروه‌های آموزشی ژنتیک و بیوشیمی دانشگاه علم و فرهنگ را در کارنامه خود دارد.

از جمله سوابق علمی و اجرایی شاه‌حسینی می‌توان به ارائه بیش از ۸۰ مقاله در مجلات معتبر ملی و بین‌المللی و ۳۵۰ خلاصه مقاله در کنگره‌های علمی داخلی و خارجی اشاره کرد. همچنین، ایشان مسئولیت زیرگروه اپی‌ژنتیک در پژوهشگاه رویان را بر عهده داشته که بر بررسی سازوکارهای اپی‌ژنتیکی در ناباروری تمرکز دارد.

در این تغییرات مدیریتی، با حکم رئیس پژوهشگاه رویان و با موافقت رئیس جهاددانشگاهی، سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی، به سمت معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان منصوب شد. شاهزاده فاضلی که دارای دکترای ژنتیک مولکولی است، سوابق اجرایی گسترده‌ای از جمله ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و ریاست جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران و رئیس دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین را در کارنامه خود دارد.

همچنین، پروانه افشاریان، معاون پیشین پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان، به عنوان مدیر برنامه ریزی و توسعه پژوهشگاه منصوب شد. این انتصاب، با توجه به سوابق درخشان علمی و اجرایی دکتر شاه‌حسینی، گامی مهم در راستای تقویت هر چه بیشتر جایگاه علمی و پژوهشی این پژوهشگاه رویان تلقی می‌شود.

همچنین از سوی رئیس جهاددانشگاهی، آقای مصطفی طالبی به سمت عامل ناظر مالی پژوهشگاه رویان منصوب شد.