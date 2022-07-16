آزادی ۱۱۰ بانوی زندانی غیرعمد در طرح نذر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، آئین اختتامیه پویش مردمی «نذر امام رضا علیه‌السلام» با حضور غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و عضو هیأت مدیره ستاد دیه کشور، حجت‌الاسلام احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی، جواد غفاریان طوسی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان خراسان رضوی، محمدحسین استادآقا مدیر بنیاد کرامت رضوی و جمعی از مسئولین استانی و کشوری در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار و از بانیان طرح و دست‌اندرکاران حوزه حبس‌زدائی تقدیر بعمل آمد.

علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام این خبر گفت: در این طرح انساندوستانه که بدنبال انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین بنیاد کرامت رضوی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به ثمر نشست، تعداد ۱۱۰ بانوی ایرانی از استان‌های آذربایجان‌شرقی، البرز، ایلام، خوزستان، قم، کرمانشاه، یزد، تهران، فارس، آذربایجان غربی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، قزوین، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی، شمالی و رضوی از بند حبس رهایی یافتند که در این بین استان فارس با فراهم نمودن زمینه آزادی ۴۳ بدهکار زن ناشی از جرایم غیرکلاهبرداری و اصفهان با معارفه ۱۱ دربند دردمند بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: در راستای تأمین بدهی این زندانیان غیربزهکار، خادمان بارگاه رضوی با مراجعه به شکات خصوصی و با واسطه قرار دادن امام هشتم علیه‌السلام توفیق داشتند در راستای رسیدگی به پرونده‌های یادشده تا میزان ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از میزان محکوم‌ٌبه را رضایت گرفته و زمینه آزادی این زنان گرفتار بند را تا حدود زیادی تسهیل نمایند.

شمس در خصوص مشارکت ستاد دیه در تحقق آزادی‌های صورت گرفته اظهار کرد: با اخذ آخرین استعلام‌های قضائی و ثبتی و بعد تحقیق دقیق پرونده ۱۱۰ زندانیان زن ضمن دریافت کمک اهدایی ۳۹ میلیارد تومانی نیکوکاران سراسر کشور در مختومه نمودن پرونده‌های واجد شرایط ستاد دیه کشور با ارائه کمکی معادل ۱۵ میلیارد تومان شرایط را برای انتفاع همگی مددجویان احصاء شده فراهم نمود تا در قالب طرح نذر امام رئوف و در آستانه عید بزرگ ولایت همه ۱۱۰ زندانی شناسایی شده از بند زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند.