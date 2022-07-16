تعلل در تصمیم گیری برای حقوق بازنشستگان بی سابقه است

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین تحولات و اقدامات صورت پذیرفته درباره سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخلاف انتظار شاهد اعمال بیشترین فشار و نگرانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی کسانی هستیم که قبلاً نوای همراهی و دغدغه مندی سر می‌دادند و شعار رفع مشکلات و بی تدبیری‌های مسئولان گذشته در کمترین زمان ممکن را تکرار می‌کردند اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار شد. درک این پافشاری و اصرار بر تغییر رویه و بی اعتنایی به قوانین مصرح و مفاد قانونی مصوبات شورای عالی کار، هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح و بدعت گذاری ناصوابی که بر پایه عدم اطلاع و اشراف برخی از مسئولان از ساز وکارها و محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نشأت می‌گیرد، روح و روان بازنشستگان را آزرده است.

بیات افزود: این تعلل در تصمیم گیری برای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی بی سابقه است و تبدیل به استخوان لای زخم شده است. چه کسانی مسئول ناامیدی، سرخوردگی و ضربه به اعتماد و سرمایه اجتماعی مستمری بگیرانی هستند که عمر خود را در راه اعتلا و سربلندی نظام و کشور صرف کرده اند؟ به جرأت می‌توان گفت افزایش‌های سنواتی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سالیان گذشته تنها بخشی از عقب ماندگی‌های ناشی از نرخ تورم افسارگسیخته را جبران کرده است. جالب اینجاست حتی تأمین منابع و اعتبارات این افزایش‌ها از محل حق بیمه‌ها و اندوخته‌های خود بازنشستگان در زمان اشتغال بازنشستگان و از سفره چندین ساله آنهاست. بنابراین منت هیچ گروهی هم بر سر آنها نیست و مدیون احدی هم نیستند.

به گفته وی، از قضا یکایک بازنشستگان منت بر سر دولت‌هایی دارند که تعهدات خود را انجام نداده و امروز جزو بدهکاران بزرگ به سازمانند و جز بند و تبصره و تفاسیر عجیب و غریب در پرداخت دیون خود رهاوردی نداشته اند. اقشار آگاه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با دقت به عملکرد مسئولان نگاه می‌کنند نه به شعارهای توخالی و وعده‌های رنگارنگ. توصیه برادرانه بنده به نمایندگان مجلس و دولت این است که بیش از این نگاه‌های نگران بازنشستگان را معطل نگذارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از گوشه و کنار و با اعمال فشار در پی القای پیشنهادات جایگزین برای جرح و تعدیل مصوبه شورای عالی کار هستند اما بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم هیچ طرح و پیشنهاد جایگزینی اعم از پرداخت‌های جبرانی، کمک‌های معیشتی، متناسب سازی و هر عنوان دیگری از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران پذیرفتنی نیست. دوستان گویا اصلاً به تبعات کاهش اعتماد عمومی و ضربه به سرمایه‌های اجتماعی توجهی ندارند و قول و قرارها و ادعاهای قبل از پذیرش مسؤلیت را به کلی فراموش کرده اند. در شأن بازنشسته نیست که در کف خیابان‌ها حق خود را فریاد بزند. موضع گیری های برخی از آقایان پس از آن همه نظرات کارشناسی و تخصصی در متمایز بودن جایگاه قانونی تأمین اجتماعی واقعاً عجیب است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی افزود: استدلال غیر قانونی، غیر شرعی و غیر کارشناسی ایجاد وحدت رویه در افزایش حقوق همه صندوق‌های بازنشستگی کاملاً مردود بوده و نمک پاشیدن به زخم بازنشستگان تأمین اجتماعی است. چطور در سالیان گذشته که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ تناسبی با تورم و افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها نداشت به فکر ایجاد وحدت رویه نبودید و نگرانی از خلق بی ضابطه پول نداشتید؟ بهتر است تمام هم و غم دولت صرف پرداخت دیون خود به سازمان باشد تا بیش از این سفره بازنشستگان کوچک‌تر نشود.

بیات گفت: از آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هر چه زودتر تکلیف نهایی افزایش حقوق را با توجه به نظر صحیح هیأت تطبیق مقررات اعلام و ضمن ابطال مصوبه دولت، نگذارند به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس همه امور که مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی است، خدشه‌ای وارد شود.