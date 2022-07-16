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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تعلل در تصمیم گیری برای حقوق بازنشستگان بی سابقه است

تعلل در تصمیم گیری برای حقوق بازنشستگان بی سابقه است

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی گفت: تعلل در تصمیم گیری برای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی بی سابقه است و تبدیل به استخوان لای زخم شده است.

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین تحولات و اقدامات صورت پذیرفته درباره سرنوشت افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخلاف انتظار شاهد اعمال بیشترین فشار و نگرانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی کسانی هستیم که قبلاً نوای همراهی و دغدغه مندی سر می‌دادند و شعار رفع مشکلات و بی تدبیری‌های مسئولان گذشته در کمترین زمان ممکن را تکرار می‌کردند اما در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار شد. درک این پافشاری و اصرار بر تغییر رویه و بی اعتنایی به قوانین مصرح و مفاد قانونی مصوبات شورای عالی کار، هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح و بدعت گذاری ناصوابی که بر پایه عدم اطلاع و اشراف برخی از مسئولان از ساز وکارها و محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی نشأت می‌گیرد، روح و روان بازنشستگان را آزرده است.

بیات افزود: این تعلل در تصمیم گیری برای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی بی سابقه است و تبدیل به استخوان لای زخم شده است. چه کسانی مسئول ناامیدی، سرخوردگی و ضربه به اعتماد و سرمایه اجتماعی مستمری بگیرانی هستند که عمر خود را در راه اعتلا و سربلندی نظام و کشور صرف کرده اند؟ به جرأت می‌توان گفت افزایش‌های سنواتی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سالیان گذشته تنها بخشی از عقب ماندگی‌های ناشی از نرخ تورم افسارگسیخته را جبران کرده است. جالب اینجاست حتی تأمین منابع و اعتبارات این افزایش‌ها از محل حق بیمه‌ها و اندوخته‌های خود بازنشستگان در زمان اشتغال بازنشستگان و از سفره چندین ساله آنهاست. بنابراین منت هیچ گروهی هم بر سر آنها نیست و مدیون احدی هم نیستند.

به گفته وی، از قضا یکایک بازنشستگان منت بر سر دولت‌هایی دارند که تعهدات خود را انجام نداده و امروز جزو بدهکاران بزرگ به سازمانند و جز بند و تبصره و تفاسیر عجیب و غریب در پرداخت دیون خود رهاوردی نداشته اند. اقشار آگاه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی با دقت به عملکرد مسئولان نگاه می‌کنند نه به شعارهای توخالی و وعده‌های رنگارنگ. توصیه برادرانه بنده به نمایندگان مجلس و دولت این است که بیش از این نگاه‌های نگران بازنشستگان را معطل نگذارند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از گوشه و کنار و با اعمال فشار در پی القای پیشنهادات جایگزین برای جرح و تعدیل مصوبه شورای عالی کار هستند اما بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم هیچ طرح و پیشنهاد جایگزینی اعم از پرداخت‌های جبرانی، کمک‌های معیشتی، متناسب سازی و هر عنوان دیگری از سوی بازنشستگان و مستمری بگیران پذیرفتنی نیست. دوستان گویا اصلاً به تبعات کاهش اعتماد عمومی و ضربه به سرمایه‌های اجتماعی توجهی ندارند و قول و قرارها و ادعاهای قبل از پذیرش مسؤلیت را به کلی فراموش کرده اند. در شأن بازنشسته نیست که در کف خیابان‌ها حق خود را فریاد بزند. موضع گیری های برخی از آقایان پس از آن همه نظرات کارشناسی و تخصصی در متمایز بودن جایگاه قانونی تأمین اجتماعی واقعاً عجیب است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی افزود: استدلال غیر قانونی، غیر شرعی و غیر کارشناسی ایجاد وحدت رویه در افزایش حقوق همه صندوق‌های بازنشستگی کاملاً مردود بوده و نمک پاشیدن به زخم بازنشستگان تأمین اجتماعی است. چطور در سالیان گذشته که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ تناسبی با تورم و افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها نداشت به فکر ایجاد وحدت رویه نبودید و نگرانی از خلق بی ضابطه پول نداشتید؟ بهتر است تمام هم و غم دولت صرف پرداخت دیون خود به سازمان باشد تا بیش از این سفره بازنشستگان کوچک‌تر نشود.

بیات گفت: از آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم هر چه زودتر تکلیف نهایی افزایش حقوق را با توجه به نظر صحیح هیأت تطبیق مقررات اعلام و ضمن ابطال مصوبه دولت، نگذارند به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان رأس همه امور که مورد تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی است، خدشه‌ای وارد شود.

کد مطلب 5539412
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      1 3
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      دکتر رضایی اقتصاد ایران را جراحی میکند.
      • رضا IR ۱۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        4 0
        اره ارواح پدرش و پدر قالیباف.حقوق چند ده میلیونی میگیرن و به اباباشون خدمت میکنن
    • بازنشسته IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 0
      پاسخ
      خدالعنت کند شما بی شرفها را که نمک به زخم بازنشسته میپاشید مگر کارمند شما ویا کلا شاغلان دولتی زمانی که بازنشسته میشوند پاداش پایان خدمت نمیگیرند ایا برای بازنشسته کارگری هم پاداشی در کار است که حالا ادعای عدالت در پرداخت دارید انهم از اندوخته خودمان دریک صندوق شخصی خرخودتان هستید
    • ناشناس AE ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      یعنی تمام این بازنشستگان منتظرنظریک نفرباشن واقعا مسخره است حقوق خودمانراگدائی کنیم
    • Sr393373 IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 0
      پاسخ
      ماکه میدانیم اگر قربان صدقعه ام بریم شما منتشیر نمیکنید
    • فردین IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      6 0
      پاسخ
      چرا دولت تامین اجتماعی رو ول نمیکنه که خودش برای خودش تصمیم بگیره آخه این چه مرضیه بازنشسته به تامین اجتماعی مالیات داده بایدتامیناجتماعی برای بازنشسته حقوق تعین کنه وخودش پردخت کنه به دولت چه ارتباطی داره
    • بی نام IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      ممنون از لطف شما جناب آقای بیات که بصورت قانونی وتمام قدازحق وحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دفاع میکنید ایکاش یه مقدارازاین جرآت شمارو آقای موسوی که مدیریت سازمان تامین اجتماعی رو بعهده دارن داشتن که ایشان نه تنها دفاعی نمیکنه گاه‍آ میبینیم که بادولت همکاری هم میکنه
    • عابدین عبدی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      دولت ومجلس ذات خود را نشان دادند وگویا به رای هم نیازی نمبینند نتیجه روی کار امدن با کمترین رای میشود این
    • سید محمود US ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      3 0
      پاسخ
      واقعاً جای تعجب است که همه مسؤلین خود را به کری زده اند و گویا حرف های منطقی را نمیشنوند. بخصوص آقای رئیسی با این شعار های پر طمطراق عدالت در این مورد روزه صمت گرفته، در هر مورد پیش پا افتاده ای سخن میگوید ولی در این مورد نه اقدامی میکند و نه حرفی اگر برای گفتن دارد می زند پیشنهاد میکنم راهپیمائی ق
    • سید محمود US ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      6 0
      پاسخ
      واقعاً جای تعجب است که همه مسؤلین خود را به کری زده اند و گویا حرف های منطقی را نمیشنوند. بخصوص آقای رئیسی با این شعار های پر طمطراق عدالت در این مورد روزه صمت گرفته، در هر مورد پیش پا افتاده ای سخن میگوید ولی در این مورد نه اقدامی میکند و نه حرفی اگر برای گفتن دارد می زند پیشنهاد میکنم راهپیمائی ق
    • محمدرضا IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      5 0
      پاسخ
      علت تعلل در تصمیم گیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بی لیاقتی مسعولان ماست
    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      7 0
      پاسخ
      آقای بیات شما مثل اینکه تازه این دولتمردان را داریدمیبینیداینهاهمان کسانی هستندوقتی رأی آوردندوانتخاب شدندهیچکس رانمیشناسندنماینده مجلسی که ساعت مچی اش میلیاردی باشه؟ بعد میخواهدبفکرمابازنشستگان باشه،فقط تحصن
    • ناشناس IR ۱۸:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      5 0
      پاسخ
      تعلل نداره اینا هیچ اهمیتی به معیشت بازنشستگان نمیدن. یا کلا ناتوان از حل این مشکل هستند
    • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      مرک بر مردم آزار مرک بر مسئولین بی خیال. مرک بر مسئولین فضول
    • حبیب IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 0
      پاسخ
      دولت و مجلس یکدست و همسو، بر علیه قانون و شرع اقدام میکنند و مساوات را با عدالت همسان میگیرند ضمن بی قانونی باعث نارضایتی عمومی بر اینکه دولت از خط اسلام وقانون خارج شده و بررای نا صواب خود اصرار و لج بازی میکند تمام این احوال به پای همگی طیف حاکم نوشته خواهد شد
    • حسن IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      2 0
      پاسخ
      واقعا جای بسی تاسف میباشد،همین آقایان فردا روزی که گدای رای بازنشستگان خواهند شد هزار وعد وعید دروغ به مردم میدن ،اینها همه گرگن در لباس میش واقعا تا کی میخوان دروغ حرف بزنن مگه دغدغه آقای قالیباف یخچال خالی ما نبود پس کو چرا دست به قلم نمی شه واقعا چرا....
    • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      6 0
      پاسخ
      تعلل در تصمیم گیری برای افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی بی سابقه است و تبدیل به استخوان لای زخم شده است. بترس از آنهایی که دم از عدالت می زنند ممانند طلحه و زبیر که بعد از پیامبر چه بلایی به سر اسلام و مسلمانان آوردند
    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      5 0
      پاسخ
      لعنت بر دولت بیسواد که حق بازنشستگان را به عدالت پرداخت نکرد و از یکی دزدید و به یکی دیگه داد بزرگترین حق االناس تاریخ تامین اجتماعی
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 0
      پاسخ
      باید هم تعلل کنند ؟؟؟!!! اگر خودشان هم دچار ناتوانی در تامین معیشت خانواده بودند و همیشه شرمنده زن و بچه و داماد و عروس و نوه بودند مطمِنا ثانیه ای تعلل نمی کردند و در اسرع وقت اقدام مینمودند ؟؟!!! ولی همیشه از قدیم گفتند که شکم سیر از گرسنه و ادم سواره از ادم پیاده خبر ندارد ؟!
    • یلاا IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      ازجناب اقای بیات بابت تلاش مستمر وزحمات بیدریغ کمال تشکر راداریم. خدا حفظ شون کند
    • یلاا IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      ازجناب اقای بیات بابت تلاش مستمر وزحمات بیدریغ کمال تشکر راداریم. خدا حفظ شون کند
    • محمد معمولی نسب IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      5 0
      پاسخ
      در هیچ کجا دنیا این قانون شکنی و بی قانونی را در این برهه حساس به راه نمی اندازد حال فرد یا افراد بی قانون و قانون شکن روی گرده افزایش حقوق بازنشستگان اعمال سیاسی بازی خود را سپارند بدانند هرگونه اغتشاش و برهم زدن خیابان را باید بپذیرند و از مسولیت آن گریز نکنند.
    • محمود IR ۰۴:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 0
      پاسخ
      کسانی که بدون کمترین رای بر مسند ریاست قرار می‌گیرند همین می‌شود که الان هست خدا لعنت کنه کسی را که حق کارگران را نمیده و پایمال میکنه اینها اصلا از خدا بی خبرند کسی که خدا را قبول ندارد همین می‌شود موقع کار و تلاش کارگر در صف اول است ولی در موقع حق و حقوق دادن ؟؟؟؟؟؟.....
    • ووو IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      باحقوق پنج تومن چیکارکنیم نون بزنیم به عرق شرمندگی زن وبچمون بخوریم خداازتون نگذره من یه کارگرم ازکجابیارم ماهی چهارتومن اجاره بدم آقای رئیسی خجالت وشرمندگی میدونی چیه!اگه نمیدونی الهی که بهش دچاربشی که بدونی
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      0 0
      پاسخ
      آقای قالیباف لطفا سری به ایمیدرو بزن تا پرداخت حقوق با عدالت رو اونجا ببینی نگاه کن‌چقدر حقوق و کارانه رفاهیات و......پرداخت میکنن
    • محمد RO ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      قرار نیست هیچ مسئولی بجز یک کار برای خودش کاری بکند ما بخاطر اسلام سال ۵۷ازحودگذشتگی کردیم وعاشورادرظاهر امام حسین شهید شد اما طایفه بنی امیه هم محو شد انتقام خدا سخت است
    • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 0
      پاسخ
      عزیزان سال به نیمه رسید حدودآ یگ ماه دیکه بایستی در خصوص حقوق سال ۱۴۰۲ بخیابانها بیاییم خدا لعنت کنه بر پدر مادر کسی گه این شکل حق حقوق گرفتن را بنا نهاد وای بر ما وای بر ما وای برما
    • سعید AE ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      1 0
      پاسخ
      آقای قالیباف اگر دولت روحانی بود باز هم شما تعلل می کردید مگر کمیسیون مربوطه خلاف قانون عمل کردن دولت را در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام نکرده

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