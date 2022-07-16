به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سیدجلال نور موسوی در این باره اظهار کرد: همسو با اصلاح نرخ کارمزد جایگاه‌داران و با توجه به هزینه مترتب بر آنها، امسال نیز پس از دریافت مجوزهای لازم از دولت، افزایش میانگین ۴۵ درصدی در نرخ کارمزد سی‌ان‌جی، تصویب و لازم‌الاجرا شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، هزینه گازبها از ۴۵۳ تومان به ۵۷۰ تومان رسید که البته این افزایش به منزله تغییر نرخ گاز خودروهای گازسوز نیست و آنها با همان نرخ پیشین، یعنی ۴۵۳ تومان گاز را دریافت می‌کنند.

به گفته سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، مابه‌التفاوت این رقم را دولت به جایگاه‌داران پرداخت می‌کند.

براساس این گزارش، پیرو مصوبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت درباره تعیین کارمزد جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر مترمکعب سی‌ان‌جی، به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرف‌کنندگان نیست و فقط برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران اعلام شده است. بدیهی است مابه‌التفاوت قیمت کنونی سی‌ان‌جی یعنی ۴۵۳ تومان تا رقم اعلام شده، از سوی دولت پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب قیمت سی‌ان‌جی برای مصرف‌کنندگان همان رقم پیشین ۴۵۳ تومان به ازای هر مترمکعب است.