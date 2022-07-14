به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) برای مصرف کنندگان همان نرخ قبلی یعنی ۴۵۳ تومان است.
در این اطلاعیه آمده است: پیرو مصوبه مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ دولت در خصوص تعیین کارمزد جایگاههای عرضه CNG، به اطلاع مردم عزیز میرساند، تعیین قیمت ۵۷۰ تومان برای هر مترمکعب CNG، به هیچ عنوان به معنای تغییر قیمت برای مصرفکنندگان در نظر گرفته نشده است و صرفاً برای نحوه محاسبه کارمزد جایگاهداران عزیز اعلام شده است.
بدیهی است مابهالتفاوت قیمت فعلی CNG یعنی ۴۵۳ تومان تا رقم اعلام شده توسط دولت پرداخت میگردد.
نظر شما