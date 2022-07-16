ورزش گیلان نیازمند عملکرد جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عباسی ظهر شنبه در شورای عالی ورزش گیلان با اشاره به ظرفیتهای ساحلی استان اظهار کرد: بکارگیری از ظرفیت سواحل گیلان برای انجام ورزشهای مختلف ساحلی ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه گیلان میتواند در زمینه ورزشهای ساحلی حرف برای گفتن داشته باشد، افزود: ظرفیتهای ورزش ساحلی گیلان نباید مغفول بماند.
استاندار گیلان با اشاره به استعدادهای ورزش ارزشمند در استان گفت: استعدادها و ظرفیتهای ورزشی ارزشمندی در گیلان داریم که تاکنون موفق به فعلیت آن نشدیم و باید در این خصوص بیشتر تلاش شود.
عباسی با تاکید بر تقویت ورزش همگانی در روستاها بیان کرد: شناسایی استعدادهای ورزشی با رونق بخشی ورزش همگانی در روستاها تحقق میپذیرد.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش در سنین مختلف افزود: برای تقویت سلامت اجتماعی باید تمام زیرساختهای ورزشی در اختیار جوانان و افراد قرار گیرد.
استاندار گیلان ورزش را پایه و اساس سلامت اجتماعی، اخلاقی و معرفتی دانست و تصریح کرد: میادین ورزشی مؤثرترین آوردگاهها برای خودساختگی افراد در بُعدهای مختلف است.
عباسی با بیان اینکه ورزش به جامعه نشاط میدهد، گفت: متولیان ورزش باید اماکن و زیرساختهای ورزشی در اختیار عموم قرار دهند.
وی با اشاره به غیرقابل دسترس و گران بودن برخی ورزشها نظیر سوارکاری افزود: ورزش سوارکاری به قدری گران و پر هزینه شده که فقط مختص افراد خاص و متمول شده است.
استاندار گیلان با بیان اینکه در بخش ورزش هم باید جهادی عمل شود، گفت: عملکرد جهادی متولیان در بخش ورزش باید در عمل خودش را نشان بدهد.
عباسی با بیان اینکه ورزش هم جهاد میخواهد، تصریح کرد: توجه به ورزش روستایی با رویکرد جهادی و انقلابی به صورت جدی دنبال شود.
وی با تاکید بر بومی گزینی ورزش در گیلان افزود: تیمهای ورزشی گیلان از ظرفیتهای بومی و گیلانی استفاده کنند.
استاندار گیلان با بیان اینکه گیلان در بخش سوارکاری و ورزشهای ساحلی میتواند افتخارآفرینی کند، گفت: تقویت ورزش سوارکاری و ورزشهای ساحلی باید در اولویت برنامههای مسئولان قرار گیرد.
عباسی با اشاره به پیشینه و قدمت کشتی گیله گردی بیان کرد: کشتی گیله مردی هویت و اصالت ورزش شمال کشور است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر ساماندهی اماکن ورزشی افزود: اماکن ورزشی گیلان نباید سفارشی به افراد واگذار شود.
استاندار گیلان با بیان اینکه اماکن ورزشی به افراد صلاحیت دار و دلسوز واگذار شود، گفت: نباید اماکن ورزشی به افرادی واگذار شود که سبب نارضایتی و رنجش مردم شود.
عباسی با تاکید بر شناسایی ظرفیتها و امکانات ورزشی نهادها و دستگاهها بیان کرد: ساماندهی اماکن ورزشی در گیلان اولویت اصلی اداره کل ورزش و جوانان باشد.
وی از برگزاری مراسم باشکوه برای قدردانی از قهرمانان ورزشی گیلان خبر داد و افزود: تجلیل از قهرمانان ورزشی گیلان در اولویت قرار گیرد.
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