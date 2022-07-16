«آخرین عاشق» در عمارت نوفل لوشاتو/ پیش فروش بلیت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «آخرین عاشق» به نویسندگی نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر و تهیه کنندگی و کارگردانی محمد چیت‌سازی (نادر دلشاه) از روز سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

پیش فروش بلیت سه روز نخست اجراهای این اثر نمایشی با ۲۰ درصد تخفیف گروهی آغاز شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «بارنی کشمن مرد صاحب رستوران غذاهای دریایی، از یکنواختی زندگی خود خسته شده‌است و دوست دارد رابطه جدیدی را در زندگی خود تجربه کند، ولی ... .»

نادر دلشاه، پروا محزون، سحر اسدی به همراه وحیده اکبری‌نسب به ترتیب ورود به صحنه بازیگران این اثر نمایشی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار اول کارگردان: مریم جانمحمدی، دستیار دوم کارگردان و مدیر صحنه: علی اسحاقی، دستیار صحنه: عرفان صیفی، منشی صحنه: مینا حسنی، عکاس: مسعود میرمیری، طراح صحنه: نادر دلشاه، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح پوستر و لباس: زهرا نادری، روابط عمومی: نگار امیری و امور تبلیغات و رسانه: آوینا تئاتر.