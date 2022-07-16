دستگیری ۲۹ نفراز عاملین نزاع دسته جمعی در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد عبدیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۲۹ نفر از عاملین نزاع دسته جمعی در پردیس خبر داد و در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: در پی وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در فاز ۸ پردیس بلافاصله اکیپ‌های از یگان‌های اجرایی به محل اعزام شدند.

وی گفت: به محض حضور مقتدرانه مأموران در محل و کنترل اوضاع، عاملان درگیری شناسایی، با هماهنگی قضائی و طی عملیات تعداد ۲۹ نفر از افراد دخیل دستگیر شدند.

عبدیان افزود: پس از تشکیل پرونده کلیه منازعین به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی پردیس ضمن هشدار به افراد مخل نظم و امنیت خاطر نشان کرد: برخورد پلیس و دستگاه قضائی با مخلان نظم و امنیت، قاطعانه خواهد بود و هنجارشکنان بدانند پلیس هرگز اجازه عرض اندام به آنان نخواهد داد.

وی در ادامه از شهروندان خواست، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با مرکز پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.