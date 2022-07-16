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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۲

پیکر مطهر یک شهید دوران دفاع مقدس در بانه تفحص شد

پیکر مطهر یک شهید دوران دفاع مقدس در بانه تفحص شد

بانه- با تلاش کمیته مفقودین شمال غرب کشور و سپاه پاسداران شهرستان بانه، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در روستای «بلکه» بانه تفحص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شهید گمنام تفحص شده از شهدای دوران دفاع مقدس و عضو ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که حین عبور از روستای «بلکه» برای رسیدن به مناطق مرزی بانه توسط گروهک‌های ضد انقلاب زخمی و به شهادت رسیده است.

آئین وداع با پیکر پاک این شهید والامقام، شامگاه جمعه بعد از اقامه نماز مغرب، با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور شهرستان بانه در حسینیه پادگان شهید نصرالهی سپاه این شهرستان برگزار شد.

بقایای پیکر این شهید گمنام دفاع مقدس برای احراز هویت به کمیته مفقودین تهران منتقل شد.

هم اکنون کمیته مفقودین نیروهای تفحص مشغول جست‌وجوی پیکرهای شهدا در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در خاک ایران و عراق هستند.

کد مطلب 5539553

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