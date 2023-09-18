ضعف در الگوسازی شهدا یکی از مشکلات جدی امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی و اهدای کتاب درسی تفحص شده رزمنده دفاع مقدس به وزارت آموزش پرورش در آستانه هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس با حضور رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، سردار ناصر سعیدی جانشین کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و مادر شهیدان خالقی‌پور پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۷ شهریور در معراج الشهدای تهران برگزار شد.

این کتاب که متعلق به مقطع دهم است که چندی پیش در جریان تفحص شهدا در منطقه شلمچه و در کنار پیکر یک شهید دانش‌آموز کشف شد.

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش گفت: ملت عزیز در جنگ تحمیلی حدود ۲۳۰ هزار شهید تقدیم کشور کرد. به تعبیر حاج حسین یکتا اگر شمول جهانی بودن جنگ را در نظر بگیریم نسبت به جنگ‌های جهانی، شهدای ما کم هستند که این نشان می‌دهد حتماً شهادت افتخار ویژه‌ای بوده است.

وی افزود: شهدا به تمام معنا چشم و چراغ ملت هستند و مشکل این است ما در درون نور هستیم و آن را درک نمی‌کنیم. فرق افراد بصیر این است که واقعیت را فارغ از محیط و مکان درک می‌کنند.

صحرایی گفت: چند موضوع درباره شهدا حائز اهمیت است. در یک تحقیق محتوایی دو کلیدواژه در وصیتنامه شهدا به طرز عجیبی تکرار شده است. با وجودی که مخاطب وصیتنامه‌ها خانواده است، اما یکی ولایت فقیه و یکی هم حجاب کلیدواژه این وصیتنامه‌ها هستند. امروز این ۲ مفهوم به طور ویژه‌ای برای ما آشناست چرا که دشمن این دو مفهوم را خار چشم خود می‌داند لذا بسیاری از دشمنی‌ها با حجاب است. اگر بخواهیم پیرو راستین شهدا باشیم باید از این دو میراث مراقبت کنیم و نسبت به اهمیت جایگاه ولایت و حجاب هوشیار باشیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: وقتی شنیدم چنین تفحصی شده پیگیر بودم این کتاب را که نشان‌دهنده اهمیت علم است داشته باشیم. علم قدرت است و هر که نداشته باشد تحت تسلط قرار می‌گیرد. دانش آموز شهیدی که این کتاب را همراه خود برده، طبق شناسایی در مقطع دهم قرار داشته و یعنی به سن تکلیف نرسیده بوده، اما چه تکلیف بزرگی انجام داده است. اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید «تا نفس دارم از علم و جامعه علمی دفاع می‌کنم» نشان از قدرت‌آفرینی علم است.

صحرایی ادامه داد: ما در منطقه جنگی بودیم و پدرم مدت زیادی در جبهه بود و در آن منطقه تحصیل کردم. اینکه در هیچ شرایطی دست از علم نکشیم و کسب علم را رها نکنیم درس بزرگ این شهید و این کتاب است.

وی با بیان اینکه امروز باب شهادت و مکتب‌سازی باز است، افزود: سردار سلیمانی شهید شد، اما شهادتش مکتبی قدرتمندتر را ایجاد کرد و کارهای بزرگی در آموزش پرورش به عنوان طرح شهید سلیمانی انجام شده است که شامل دو هزار طرح ورزشی در مدارس بود. شهید همت دانشجو معلم بود که به نام او معلمان در دوره‌های ویژه‌ای آموزش می‌بینند. به یاد شهید «محمودوند» از شهدای تفحص که دستگیر فقرا بود، بیش از ۴۳ هزار بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم و در برنامه جذب قرار گرفتند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان گفت: بیرون آمدن این کتاب از دل خاک در این زمان بی دلیل نیست. کشوری که سرتاسر آن مملو از الگوست امروز یکی از مشکلاتش نحوه نمایان ساختن الگوهاست. باید به خود نهیب بزنیم که در جاهای دیگر الگوهایی ساخته می‌شود که کودکان ما را با آن همراه می‌کنند. بزرگترین دشمن ما امروز عدم اتحاد و انسجام در انجام کارهاست. مؤلفان قدر کار خود را بدانند چرا که آثار کار آنان در ذهن و روح انسان می‌ماند. شاید مؤلفان این کتاب در مخیله‌شان نمی‌گنجید کتابی که تألیف کردند به چنین جایی برسد چرا که گاهی ذهن ما به درک عمق تأثیر عمل و کارمان نمی‌رسد.

من کتاب آفتاب و آشکارکننده دانایی هستم

در ادامه این مراسم، سردار ناصر سعیدی جانشین کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ۱۱ مرداد امسال در منطقه شلمچه که یادآور نبرد جانانه سپاه اسلام و کفر بود در حین کاوش ابدان مطهر شهدا، کتابی همراه یک شهید نوجوان تفحص شد. این بی حکمت نیست که در فضای شهدا و در صحنه شهدا چنین اتفاقی رخ دهد و ما این را یک نشانه می‌دانیم.

وی افزود: کتاب همچون رفیق است و در این صحنه نیز رفاقت به خرج داده است. درست است اگر شهید پیامی دارد و ما اغلب آن را در وصیتنامه‌ها جست و جو می‌کنیم، اما این کتاب هم‌به نوعی پیامی از یک شهید است که به دست ما رسیده است.

سردار ناصری در توصیف جزئیاتی از این کتاب گفت: در تورق این کتاب دیدم که نوشته «من کتاب آفتاب و آشکارکننده دانایی هستم» و هر برگه خود را مثل برگ گل می‌داند و خود را یک گوهر معرفی می‌کند. در بخشی از این کتاب اشاره‌ای به موضوع جهاد و شهادت دارد و درباره شهدا می‌گوید که «دشمن شهادت را به شهدا تحمیل نکرده و این عزیزان شهادت را خود با آگاهی انتخاب کردند و این شهادت حیات‌دهنده یک ملت است و افراد جاهل را آگاه می‌کند، برای افراد آگاه امید و نیرو می‌دهد». تمام جنبه‌های اصول دین ما در این کتاب آمده و جای تبریک به مؤلفین این کتاب در دهه شصت دارد که همه اصول دین را آورده‌اند.

جانشین کمیته جست‌وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: درس دیگر این کتاب پاسداشت پدر و مادر است. در حوزه ولایت اشاره زیبایی به شعر مولانا و شخصیت حضرت علی (ع) دارد. سفارش به جهاد، مقاومت، پاسداشت ارزش‌ها و معرفت وجود دارد که وصیت و سفارش شهداست.