باز تولید پیام غدیر، متناسب با نیاز امروز جهان و بشریت باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام روح الله حریزاوی- قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان دارالقرآن الکریم به مناسبت عید غدیر پیامی صادر کرد.

پیام اصلی غدیر شکل‌گیری کامل حکومت دینی است و سایر امور در سایه آن معنا پیدا می‌کند. غدیر، عید تکامل انسان و عید بهره‌مندی انسان از حقیقت انسان کامل است. غدیر عیدی است که انسان با پذیرش ولایت انسان کامل، خود را در مسیر سلوک و کمال قرار می‌دهد. غدیر عیدی است که معنای ولایت در زندگی انسان گسترش می‌یابد و از رشد فردی به رشد اجتماعی و رشد تمدنی ارتقا می‌یابد.

رهبر معظم انقلاب در پیام حج امسال با اشاره به ضرورت ارائه الگوی موفق حاکمیت سیاسی اسلام در سطح جهان و توفیق انقلاب اسلامی در ترسیم این الگو، یکی از علل تأخیر در دستیابی کامل به همه برکات حکومت اسلامی را ناتوانی و عملکرد خطای برخی از کارگزاران نظام اسلامی عنوان کردند. معنی اصلی این حرف این است که هنوز نتوانستیم پیام اصلی غدیر را متناسب با نیاز امروز جهان، باز تولید و بشر را به آن دعوت کنیم.

پیام اصلی غدیر ارائه الگوی حاکمیت اسلام است. ارائه الگوی کامل دستیابی کامل به برکات اسلام است. ارائه الگویی که هم دنیای بشر را آباد کند و هم آخرت بشر را تضمین کند. پیام اصلی غدیر ارائه الگوی رفاه در کنار سعادت است. ارائه الگویی که بشر را دچار رشد و تعالی می‌کند نه دچار یأس و نا امیدی.

من فکر می‌کنم حق غدیر را خیلی از وقت‌ها ادا نمی‌کنیم و با فروکاستن یک جشن به ابراز ارادت‌ها و شادی‌های مقطعی، خودمان را از یک بهره‌مندی تمدنی محروم می‌کنیم. شادی حقیقی ما آن روزی است که بتوانیم شاهد پیاده سازی دین در تمام ابعاد زندگی بشر باشیم چه ابعاد دنیوی و چه ابعاد اخروی، چه ابعاد فردی چه ابعاد اجتماعی و چه ابعاد تمدنی. این معنی اصلی حکومت دینی است و حقیقت اسلام ناب چیزی جز این نیست و معنا و مفهوم «ولایت»؛ ارمغان عید غدیر است، حاکمیت ولی جامعه ولی خدا بر همه شئون زندگی بشر است. یعنی همان چیزی است که حضرت امام (ره) در خصوص فقه گفتند و فقه را الگوی کامل زندگی بشر از گهواره تا گور معرفی کردند.

شایسته است که اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران، پیرامون ابعاد تمدنی غدیر با جامعه گفتگو کنند و به ابعاد تاریخی اکتفا نکنند. هم از بعد تاریخی باید به غدیر پرداخت هم از بعد تمدنی، هم باید دیروز را اجر گذاری کرد، هم درباره فردا با بشر سخن گفت.