لزوم ورود جدی به مسئله خشکسالی در سیستان

به گزارش خبرگزاری مهر, عسکری رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراه اعضای کمیسیون از مناطق بحرانی و همچنین منابع آبی شهرستان زهک بازدید کرد.
وی در این بازدید بر لزوم پیگیری جدی مشکلات ناشی از خشکسالی مانند کاهش ذخایر آبی، برنامه ریزی برای مهار ریزگردها؛ جبران خسارات کشاورزان و دامداران و همچنین اشتغال پایدار مردم منطقه تاکید شد.
وی گفت: مسئله خشکسالی در سیستان بسیار جدی شده و لازم است مجموعه وزارت خانههای جهاد کشاورزی و نیرو به همراهی نمایندگان مجلس الویت برنامههای خود را به این موضوع اختصاص دهند و اکنون کمیسیون کشاورزی به جهت تسریع روند اجرایی، بسیاری از فرآیندهای قانونی را برای دولت تسهیل کرده تا این مشکلات در مدت زمان کوتاه برطرف شود.
عسکری با تاکید بر لزوم جایگزینی منابع آبی جدید، آمادگی مجلس برای همکاری در جهت سرعت بخشیدن به اجرای خط لوله انتقال آب دریای عمان به سیستان و چاههای آب ژرف را اعلام کرد.
همچنین دهمرده سرپرست فرمانداری زهک در حاشیه بازدید از کانون بحرانی در مجتمع محمدشاه کرم گفت: کانونهای ریزگرد و بحرانی در شهرستان زهک شناسایی شده و برنامههای برای تثبیت شنهای روان مانند ایجاد بادشکنهای طبیعی و غیر زنده، مالچ پاشی و ایجاد کمربند سبز در دستور کار قرار گرفته است که امید است با تزریق اعتبارات مورد نیاز به این طرحها بتوانیم در جهت کنترل کانونهای بحرانی اقدام کنیم.
بازدید از رودخانه مشترک هیرمند در محل جاریکه، بازدید از طرح انتقال آب از چاه نیمههای چهارم و دوم، بازدید از کمربندی پل دوم زهک و منطقه بحرانی محمدشاه کرم از جمله برنامههای رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی و هیئت همراه در زهک بود.
اعضای کمیسیون آب، کشاورزی و آبخیزداری مجلس شورای اسلامی با هدف برسی مشکلات آب شرب شهروندان روز گذشته به شهرستان سیب و سوران سفر کردند.
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