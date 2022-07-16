امیرعباس ستایشگر مدیرعامل انجمن موسیقی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، همزمان با اتمام پایان دوره خدمت علی نیکنام انزابی و اعلام بازنشستگی، امیرعباس ستایشگر به عنوان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران معرفی شد.

سید امیرعباس ستایشگر متولد ۱۳۵۸، دانش آموخته دوره کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره، دارای مدرک کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و همچنین دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی است.

ستایشگر، مسئولیت بخش نسلی دیگر، دبیری بخش پژوهش، عضویت در هیات انتخاب و داوری بخش موسیقی و رسانه را در ادوار مختلف جشنواره موسیقی فجر برعهده داشته است.

وی عضویت در هیات مدیره مجمع صنفی ناشران موسیقی، انجمن موسیقی استان تهران و کانون پژوهشگران خانه موسیقی و دبیر هنری همایش «حافظ و موسیقی» و «عطار و موسیقی» را در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.

هیات امنای انجمن موسیقی ایران همچنین از خدمات علی نیکنام انزابی در دوره مدیرعاملی انجمن قدردانی کرد.