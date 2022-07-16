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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۱۵

اخبار پلیسی شهر؛

از دستگیری جیب بر بهشت زهرا تا کشف پارچه‌های قاچاق

از دستگیری جیب بر بهشت زهرا تا کشف پارچه‌های قاچاق

طی ۲۴ ساعت گذشته در نقاط مختلف تهران حوادثی رخ داد که مأموران انتظامی در آن نقش آفرینی کردند، در این بسته خبری اخبار پلیسی روز را بخوانید.

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

جیب بر بهشت زهرا دستگیر شد

سرهنگ رسول بهرامی گفت: در پی افزایش سرقت لوازم شخصی شهروندان و خصوصاً مسافران در محل بهشت زهرا (س) و اطراف صحن مطهر امام خمینی (ره) رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر بر عهده گرفتند و گشت زنی‌های هدفمند افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشخصات سارق را شناسایی کردند افزود: در حال گشت زنی و با اطلاعات به دست آمده به فردی که به صورت پیاده در حال پرسه زنی در اطراف حرم مطهر امام خمینی بوده مشکوک می‌شوند و متهم را زیر نظر گرفته که مشاهده کردند با غفلت یکی از شهروندان اقدام به جیب بری کرده که سریعاً وارد عمل شده و متهم غافلگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تصریح کرد: متهم ۴۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از شهروندان در بهشت زهرا (س) و اطراف حرم امام خمینی (ره) از شهروندان و خصوصاً

مسافران اعتراف که تا کنون ۵ مال باخته شناسایی شده اند.
سرهنگ بهرامی در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد خاطرنشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

سوداگر مرگ قبل از تحویل مواد مخدر دستگیر شد

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای بیان داشت: روز گذشته عملیات کلانتری ۱۱۴ غیاثی در حال گشت زنی در محله" غیاثی" به فردی که با در دست داشتن کیف مشکی رنگی به صورت پیاده در حال تردد بوده و با رؤیت مأموران تغییر مسیر داد مشکوک می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران جهت بررسی بیشتر به متهم مراجعه کردند افزود: متهم با روئیت مأموران با پرتاب کیفی که در دست داشت از محل متواری که در یک تعقیب و گریز و با درایت مأموران متهم زمین گیر و دستگیر شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در بررسی کیفی که متهم، پرتاب کرده بود مقدار ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و متهم ۳۵ ساله به بزه انتسابی و قصد تحویل مواد مخدر به فردی در میدان خراسان اعتراف که با حضور در محل متهم دیگر دستگیر و به کلانتری انتقال یافت.

سرهنگ موقوفه‌ای با اشاره به سوابق متهمان و تحمل حبس در زندان خاطر نشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شدند.

کلاهبرداری در خرید و فروش خانه

سردار حمید هداوند اظهار کرد: با وقوع کلاهبرداری‌های متوالی در خصوص خرید و فروش خانه به ۱۵ شهروند در شهر جدید هشتگرد رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، ۲ متهم با جعل اسناد یک واحد را به افراد مختلفی فروخته و بدین ترتیب مرتکب کلاهبرداری شده اند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: بنابرحساسیت موضوع، کارآگاهان اداره سیزدهم رصدهای اطلاعاتی را کلید زدند و در ادامه مخفیگاه متهمان را در شرق تهران شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قضائی در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: متهمان پس از انتقال به اداره آگاهی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه و شگرد فروش خانه در شهر جدید هشتگرد به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: متهمان جهت کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

توقیف ۸ میلیارد ریال پارچه قاچاق

سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی در توضیح این خبر بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی، مأموران این پلیس موفق به کشف انبار دپوی پارچه‌های قاچاق در محدوده بازار تهران شدند.

وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشخص شد پارچه‌های های دپو شده از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد انبار شده است ودر سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی می‌باشند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به هماهنگی‌های قضائی در این خصوص اشاره کرد و افزود: در این عملیات ۱۲۰ رول به متراژ ۷ هزار و ۸۰۰ متر پارچه خارجی کشف و پس از تکمیل پرونده مالک کالا به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را بیش از ۸ میلیارد اعلام کرده اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اهم وظایف این پلیس است و از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

انهدام باند سارقان حرفه‌ای منزل

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: با وقوع سرقت‌های متوالی منزل در شرق تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد، سرقت‌های توسط اعضای ۲ باند سرقت در مجموع شامل ۵ سارق به صورت حرفه‌ای انجام شده است و متهمان اموال با ارزش داخل خانه‌های شهروندان در شرق تهران را سرقت کرده‌اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی در نخستین گام به سراغ بازبینی دوربین‌های مداربسته رفتند و به مشاهده لحظه به لحظه فیلم صحنه‌های سرقت پرداختند که درپی این اقدام، هویت سارقان شناسایی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با رصدهای اطلاعاتی گسترده اطلاعاتی را آغاز کنند که در ادامه مخفیگاه سارقان را در نقاط مختلف تهران شناسایی و با کسب مجوزهای لازم قضائی در عملیات‌های همزمان و منسجم موفق به دستگیری سارقان حرفه‌ای شدند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: متهمان پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر ۱۵ فقره سرقت از خانه‌های شهروندان در شرق تهران به ارزش ۵ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: متهمان جهت کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در تعقیب و گریز پلیسی

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گورزی اظهار کرد: تیرماه جاری، کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی در اتوبان "آزادگان" در حال گشت زنی بودند که به یک خودرو سراتو مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استعلام پلاک وسیله نقلیه متوجه شدند خودرو مذکور سابقه سرقت دارد و سرنشین آن سارق حرفه‌ای است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در ادامه گفت: بنابرحساسیت موضوع کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی دستور توقف خودرو را صادر کردند اما سارق حرفه‌ای پس از مشاهده گشت پلیس متواری شد و به خودروهای عبوری اتوبان آسیب وارد کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره نهم بلافاصله وارد عمل شدند و با اجرای قانون بکارگیری سلاح چند تیر هوایی شلیک کردند و در یک تعقیب و گریز طولانی موفق به دستگیری سارق حرفه‌ای شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در ادامه گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت در سطح شهر تهران اعتراف کرد و متهم با دستور قضائی برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان قرار دارد و تحقیقات تکمیلی در خصوصی این پرونده آغاز شده است.

کد مطلب 5539737

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