به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

جیب بر بهشت زهرا دستگیر شد

سرهنگ رسول بهرامی گفت: در پی افزایش سرقت لوازم شخصی شهروندان و خصوصاً مسافران در محل بهشت زهرا (س) و اطراف صحن مطهر امام خمینی (ره) رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق یا سارقان را تیمی از مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر بر عهده گرفتند و گشت زنی‌های هدفمند افزایش داده شد.

وی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات و پی جویی های انتظامی مشخصات سارق را شناسایی کردند افزود: در حال گشت زنی و با اطلاعات به دست آمده به فردی که به صورت پیاده در حال پرسه زنی در اطراف حرم مطهر امام خمینی بوده مشکوک می‌شوند و متهم را زیر نظر گرفته که مشاهده کردند با غفلت یکی از شهروندان اقدام به جیب بری کرده که سریعاً وارد عمل شده و متهم غافلگیر و دستگیر شد.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تصریح کرد: متهم ۴۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از شهروندان در بهشت زهرا (س) و اطراف حرم امام خمینی (ره) از شهروندان و خصوصاً

مسافران اعتراف که تا کنون ۵ مال باخته شناسایی شده اند.

سرهنگ بهرامی در پایان با اشاره به اینکه تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد خاطرنشان کرد: پرونده و متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

سوداگر مرگ قبل از تحویل مواد مخدر دستگیر شد

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای بیان داشت: روز گذشته عملیات کلانتری ۱۱۴ غیاثی در حال گشت زنی در محله" غیاثی" به فردی که با در دست داشتن کیف مشکی رنگی به صورت پیاده در حال تردد بوده و با رؤیت مأموران تغییر مسیر داد مشکوک می‌شوند.

وی با بیان اینکه مأموران جهت بررسی بیشتر به متهم مراجعه کردند افزود: متهم با روئیت مأموران با پرتاب کیفی که در دست داشت از محل متواری که در یک تعقیب و گریز و با درایت مأموران متهم زمین گیر و دستگیر شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در بررسی کیفی که متهم، پرتاب کرده بود مقدار ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و متهم ۳۵ ساله به بزه انتسابی و قصد تحویل مواد مخدر به فردی در میدان خراسان اعتراف که با حضور در محل متهم دیگر دستگیر و به کلانتری انتقال یافت.

سرهنگ موقوفه‌ای با اشاره به سوابق متهمان و تحمل حبس در زندان خاطر نشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شدند.

کلاهبرداری در خرید و فروش خانه

سردار حمید هداوند اظهار کرد: با وقوع کلاهبرداری‌های متوالی در خصوص خرید و فروش خانه به ۱۵ شهروند در شهر جدید هشتگرد رسیدگی به موضوع در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد، ۲ متهم با جعل اسناد یک واحد را به افراد مختلفی فروخته و بدین ترتیب مرتکب کلاهبرداری شده اند.

جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: بنابرحساسیت موضوع، کارآگاهان اداره سیزدهم رصدهای اطلاعاتی را کلید زدند و در ادامه مخفیگاه متهمان را در شرق تهران شناسایی کردند و پس از هماهنگی‌های قضائی در یک عملیات غافلگیرانه هر ۲ متهم را دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: متهمان پس از انتقال به اداره آگاهی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری با شیوه و شگرد فروش خانه در شهر جدید هشتگرد به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: متهمان جهت کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

توقیف ۸ میلیارد ریال پارچه قاچاق

سرهنگ کارآگاه هدایت بهرامی در توضیح این خبر بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی، مأموران این پلیس موفق به کشف انبار دپوی پارچه‌های قاچاق در محدوده بازار تهران شدند.

وی عنوان داشت: طی بازرسی‌های اولیه مشخص شد پارچه‌های های دپو شده از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد انبار شده است ودر سامانه جامع تجارت و انبارها ثبت نشده و فاقد هرگونه اسناد و مدارک مثبته گمرکی می‌باشند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به هماهنگی‌های قضائی در این خصوص اشاره کرد و افزود: در این عملیات ۱۲۰ رول به متراژ ۷ هزار و ۸۰۰ متر پارچه خارجی کشف و پس از تکمیل پرونده مالک کالا به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش اموال کشف شده را بیش از ۸ میلیارد اعلام کرده اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اهم وظایف این پلیس است و از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

انهدام باند سارقان حرفه‌ای منزل

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: با وقوع سرقت‌های متوالی منزل در شرق تهران موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان داد، سرقت‌های توسط اعضای ۲ باند سرقت در مجموع شامل ۵ سارق به صورت حرفه‌ای انجام شده است و متهمان اموال با ارزش داخل خانه‌های شهروندان در شرق تهران را سرقت کرده‌اند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی در نخستین گام به سراغ بازبینی دوربین‌های مداربسته رفتند و به مشاهده لحظه به لحظه فیلم صحنه‌های سرقت پرداختند که درپی این اقدام، هویت سارقان شناسایی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان با رصدهای اطلاعاتی گسترده اطلاعاتی را آغاز کنند که در ادامه مخفیگاه سارقان را در نقاط مختلف تهران شناسایی و با کسب مجوزهای لازم قضائی در عملیات‌های همزمان و منسجم موفق به دستگیری سارقان حرفه‌ای شدند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: متهمان پس از انتقال به پایگاه چهارم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر ۱۵ فقره سرقت از خانه‌های شهروندان در شرق تهران به ارزش ۵ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه گودرزی در پایان خاطر نشان کرد: متهمان جهت کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات ادامه دارد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در تعقیب و گریز پلیسی

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گورزی اظهار کرد: تیرماه جاری، کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی در اتوبان "آزادگان" در حال گشت زنی بودند که به یک خودرو سراتو مشکوک شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان در گام نخست با استعلام پلاک وسیله نقلیه متوجه شدند خودرو مذکور سابقه سرقت دارد و سرنشین آن سارق حرفه‌ای است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت در ادامه گفت: بنابرحساسیت موضوع کارآگاهان اداره نهم پلیس آگاهی دستور توقف خودرو را صادر کردند اما سارق حرفه‌ای پس از مشاهده گشت پلیس متواری شد و به خودروهای عبوری اتوبان آسیب وارد کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کارآگاهان اداره نهم بلافاصله وارد عمل شدند و با اجرای قانون بکارگیری سلاح چند تیر هوایی شلیک کردند و در یک تعقیب و گریز طولانی موفق به دستگیری سارق حرفه‌ای شدند.

رئیس پلیس آگاهی تهران در ادامه گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر سرقت در سطح شهر تهران اعتراف کرد و متهم با دستور قضائی برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان قرار دارد و تحقیقات تکمیلی در خصوصی این پرونده آغاز شده است.