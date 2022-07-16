به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشکی عصر شنبه در جلسه هدایت تحصیلی استان اردبیل اظهار کرد: در برنامه توسعه ششم، ۵۰ درصد از ثبت نام دوره متوسطه باید به رشته فنی و حرفه‌ای و کارودانش اختصاص می‌یافت که اکنون ۴۱ درصد ثبت نام دوران متوسطه دوره دوم اردبیل متقاضی رشته فنی حرفه‌ای و کاردانش هستند.

وی با بیان اینکه هدایت تحصیلی مختص آموزش و پرورش نیست، گفت: هدایت تحصیلی و توسعه متوازن پیوست فرهنگی دارد و این بحث بلوغ فکری خود را در کشور طی می‌کند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به اشرافیت به شیوه نامه و اطلاعات فرم‌های ۶ و ۷ هدایت تحصیلی برای مدیران تاکید کرد و افزود: برش منطقه‌ای در قالب تفاهم نامه‌ای تدوین و در اختیار مناطق و نواحی قرار گرفته است.

مشکی بیان کرد: ۱۸ هزار و ۵۸۶ نفر دانش‌آموز در پایه نهم حضور دارند که پیش بینی می‌شود از این تعداد ۱۷ هزار و ۱۸۵ نفر در پایه نهم ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: حضور مشاوران مدارس در زمان ثبت نام و دریافت فرم‌های هدایت تحصیلی توسط والدین، در مدارس بسیار مهم بوده و می‌توانند پاسخگوی بسیاری از سوالات والدین در خصوص هدایت تحصیلی باشد.