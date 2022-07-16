به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی در دیدار معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه ضمن تقدیر از خدمات و رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر اهمیت برداشتن گام‌های اساسی و بنیادین در ارتقای سطح فرهنگی جامعه و عمل به حوزه مأموریتی تأکید کرد و یادآور شد: حوزه به‌عنوان قطب بنیادی فکری، معرفتی و فرهنگی وظیفه دارد تا در کنار فعالان فرهنگ کشور قرار گرفته، تعاملات فرهنگی را گسترش دهد.

وی افزود: حوزه به‌عنوان مولد بن‌مایه‌های مسائل فرهنگی و دینی در امتداد ادوار گذشته، در دور جدید بازنگری را مبتنی بر تدوین طرح‌های جدید رقم زده است؛ حوزه‌های علمیه تلاش نموده تا اسناد پایه‌ای را برای حرکت بلندمدت خودتنظیم نموده، منشور و چشم‌انداز و نظامات جامع حرکت خود را ترسیم کند.

مدیر حوزه‌های علمیه طراحی به برنامه‌های پنج‌ساله در حوزه نظام‌سازی و ترسیم هزار شاخص در آن اشاره کرد و افزود: در برنامه پنج‌ساله حوزه‌های علمیه، برش‌هایی از وظایف استانی، مرکزی، مؤسسه و مدرسه برای تعیین تکلیف بخش‌های ذی‌ربط تمام شبکه‌های حوزوی ترسیم شده است.

آیت‌الله اعرافی با بیان اینکه در درون برنامه کوتاه‌مدت بالغ بر ۲۰۰ طرح‌ها جامع و تحولی قرار دارد که طرح جامع هنر یکی از برجسته‌ترین طرح‌های این منظومه به‌هم‌پیوسته است، خاطرنشان کرد: در کنار ترسیم نظام دانشی در حوزه رشته‌های تخصصی به‌عنوان درختواره رشته‌ها و ترسیم مسیر ایجاد تحولات عمیق در عرصه تولید محتوا؛ درختواره مهارت‌ها و آموزش‌های کاربردی ناظر به رسالت حوزه تدوین شده است.

وی تشکیل دفتر فقه معاصر و حرکت به سمت فلسفه‌های مضاف و علوم‌انسانی را از دیگر رویکردهای نوین حوزه‌های علمیه برشمرد و با بیان اینکه بر آنیم تا تحولات علمی عمیقی ناظر به پاسخگویی به حوزه‌های جدید زیستی دنبال نمائیم؛ خاطرنشان ساخت: حمایت از پژوهش‌های موردنیاز نظام و تشکیل دبیرخانه مستقل راهبرد گرا از دیگر رویکردهای حوزه‌های علمیه برای ارائه راهکارهای عملیاتی است.

مدیر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا مبتنی بر زیرساخت‌های مناسب حوزوی، پاسخ سوالات و پرسش‌های جدید را به‌صورت منظومه‌ای منسجم ارائه نمائیم؛ در این منظومه می‌توان ده‌ها محور تعامل و هم‌افزا را میان مجموعه‌های فرهنگی ترسیم کرد.

آیت‌الله اعرافی به ظرفیت‌های پویای قم در حوزه فرهنگ و هنر اشاره و با بیان اینکه تمام ظرفیت‌های نظام اسلامی باید در مسیر ارتقا و تعالی جامعه اسلامی قرار گیرد، اظهار داشت: در همگرایی و هم‌افزایی فعالیت‌ها، ضمن عقد تفاهم‌نامه همکاری، رویکردها و شرح وظایف در قالب تأسیس دبیرخانه مشترک و تدوین برنامه پنج‌ساله پیگیری و عملیاتی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه لازم است ظرفیت‌های قم به معنای عام و حوزه به طور خاص در ارتباط با جامعه و نهادها فعال گردد، اظهار داشت: توسعه ارتباط با شبکه علمی و فرهنگی حوزه‌های علمیه قطعاً تأثیرات بسزایی بر ارتقای فرهنگ دینی در کشور خواهد داشت؛ حوزه در مباحث فرهنگی و هنری از ظرفیت‌های بسیار برجسته‌ای برخوردار است؛ متأسفانه بیشتر رویه تدافعی را در فعال‌سازی استعدادها در پیش گرفته‌ایم.

مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان ساخت: با ابزار هنر، رسانه و فیلم می‌توان نگاه عمیق و جدید مبتنی بر گفتمان‌های نوی دینی را به جامعه جهانی عرضه نمود.

آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از فرایند برگزاری گرامیداشت یکصدمین سالگشت احیای حوزه علمیه قم ارائه و به موضوع شورای اعطای مجوز حوزه‌های علمیه اشاره کرد و ابراز داشت: از منظر بین‌الملل ایران اسلامی آثار فاخر بسیار ارزشمندی دارد که بازتولید آن به زبان‌های دیگر نیازمند حمایت‌های جدی است.