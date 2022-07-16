به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه بین المللی کتاب امسال از تاریخ ۲۷ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۱ برگزار میشود.
هیئت برگزاری این نمایشگاه، امسال از ۲۰ ناشر مستقل از کشورهای در حال توسعه صنعت نشر دعوت کرده در برنامه ویژه گردهمایی بزرگ ناشران (Invitation Programme) که در بازه ۱۰ روزه پیش از شروع نمایشگاه برگزار میشود شرکت کنند. این رویداد شامل نشستها و کارگاههای تخصصی در حوزه نشر است.
هدف اصلی دعوت نمایشگاه کتاب فرانکفورت، تضمین حضور در بزرگترین گردهمایی و دیدار با ناشران آلمانی پیش از نمایشگاه و اختصاص غرفه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت برای این بیست ناشر است.
بین ۲۰ ناشر دعوتشده به اینرویداد، بخش کودک و نوجوان «کتابهای طوطی» از انتشارات فاطمی نیز دعوت شده است.
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