سازمان همکاری شانگهای درباره عضویت ایران ابراز امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «ژانگ مینگ» (Zhang Ming) دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در سخنانی گفت که انتظار دارد تفاهمنامه تعهدات ایران برای پیوستن به این سازمان در نشست سران به تصویب برسد.

بر اساس اعلام این وبگاه، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت که پیوستن بلاروس به این سازمان نیز بر اساس ضوابط و پس از بررسی موضوع ایران خواهد بود که قرار است در اجلاس آتی سران در شهر «سمرقند» در سپتامبر به انجام برسد.

در همین ارتباط، «ولادیمیر نوروف» سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان پیشتر در نشستی در مسکو اعلام کرده بود: امسال و در دوره ریاست ازبکستان بر این سازمان، ایران در سازمان همکاری شانگهای پذیرفته خواهد شد. یادداشت تفاهمی در خصوص تعهدات ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در سمرقند امضا خواهد شد. پذیرش تهران در اجلاس شهر دوشنبه سال گذشته زمانی که تاجیکستان رئیس دوره ای پیمان شانگهای بود، پذیرفته شد. با این حال، نهایی کردن این روند ممکن است ۲ سال طول بکشد. تا به امروز درخواست مذکور به کشورهای عضو ارسال شده است و در صورت دستیابی به توافقی مشترک، فکر می کنم ممکن است در نشستی در سمرقند مورد تصویب قرار گیرد؛ حتی ممکن است روند الحاق بلاروس به سازمان همکاری شانگهای آغاز شود.

به گزارش اسپوتنیک، ماه گذشته، «مهدی صفری» معاون وزیر امور خارجه ایران در امور دیپلماسی اقتصادی، به این اتحادیه پیشنهاد کرده بود که برای تسهیل یکپارچگی اقتصادی خود، ارز جهانی را برای خود داشته باشد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد و اعضای آن عبارتند از: چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان. این کشورها با هم ۴۰ درصد از جمعیت جهان و ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهند. کشورهای ناظر در شانگهای شامل افغانستان، بلاروس و مغولستان هستند.