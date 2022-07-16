پارلمان عرب خواستار کمک به سومالی برای غلبه بر بحران خشکسالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان عرب از کشورهای عربی و نهادهای بین المللی کمک کننده خواستار کمک به سومالی برای غلبه بر بحران خشکسالی در این کشور شد.

«عادل بن عبد الرحمان العسومی» رئیس پارلمان عرب در بیانیه‌ای اعلام کرد: کشورهای عربی و نهادهای بین المللی کمک کننده باید دست یاری خود را به سمت میلیون‌ها نفر از ملت سومالی که به علت بحران ویرانگر خشکسالی در معرض گرسنگی قرار دارند، دراز کنند.

در این بیانیه بر موضع ثابت پارلمان عرب در زمینه حمایت کامل از سومالی در این مرحله سرنوشت ساز و حمایت از تلاش‌ها برای ایجاد امنیت و ثابت و بهبود شرایط اقتصادی و پیشت سر گذاشتن چالش‌های پیش رو تاکید شده است.

پیش از این سازمان ملل در مورد سو تغذیه ۱.۴ میلیون نفر در سومالی در سال جاری به علت چندین سال خشکسالی متوالی هشدار داده است.

گفتنی است، سومالی با بدترین خشکسالی یک دهه اخیر خود مواجه است و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کودک در این کشور با سوءتغذیه شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. این کشور آفریقایی طی چهار فصل گذشته هیچ گونه بارندگی نداشته و ۹۰ درصد این کشور دچار خشکسالی شدید شده است. سازمان‌های بشردوستانه اعلام کرده‌اند تاکنون تنها سه درصد از منابع مالی مورد نیاز برای کمک به مردم این کشور اختصاص داده شده است. سازمان ملل متحد هشدار داده در صورتی که تلاشی برای نجات سومالی انجام نشود، تابستان امسال حدود ۳۵۰ هزار کودک در این کشور جان خواهند باخت.