۳۹۶ واحد مسکونی برای مددجویان کردستانی در سال ۱۴۰۱ ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر هشت درصد جمعیت استان کردستان زیر پوشش خدمات حمایتی بهزیستی هستند.

وی اعلام کرد: تاکنون ۳۵ هزار و ۲۱۱ نفر معلول در استان شناسایی شده‌اند که ۴۰ درصد آنان معلولان جسمی حرکتی، ۲۰ درصد ذهنی، ۱۰ درصد روانی و ۳۰ درصد شنوایی و گفتاری هستند.

سرپرست بهزیستی کردستان افزود: از این تعداد ۲۱ هزار و ۲۱۰ نفر از خدمات مستمری ماهیانه و سایر افراد از خدمات غیرمستمری این نهاد بهره‌مند هستند.

رسولی در ادامه سخنان خود از افتتاح ۷۷ واحد مسکونی ویژه مددجویان طی هفته جاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۳۳ واحد به مددجویان واگذار شد و امسال نیز تعهد ۳۹۶ واحد را داریم.