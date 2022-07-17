به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر سابق انگلیس در سخنانی گفت که جهان در حال حرکت به سمت تغییرات ژئوپلتیک بین المللی است و عصر هیمنه غرب به پایان خود نزدیک می‌شود و به سمت چندقطبی حرکت می‌کند.

بر اساس این گزارش، «تونی بلر» در همایشی که از سوی مؤسسه آمریکایی انگلیسی «دیچلی» برگزار شده بود، افزود: بزرگترین تغییرات ژئوپلتیک در این قرن توسط چین ایجاد خواهد شد نه روسیه.

بلر ادامه داد: به پایان هیمنه غرب بر سیاست و اقتصاد نزدیک می‌شویم و جهان حداقل به دو قطب یا چه بسا چندین قطب تبدیل خواهد شد. برای اولین بار در تاریخ نوین، شرق می‌تواند دوشادوش غرب قرار گیرد.

وی گفت: چین دومین قدرت بزرگ در جهان است و رتبه مشارکت آن در اقتصاد جهان بالاتر از روسیه است. چین در بسیاری از حوزه‌های فناوری به ایالات متحده رسیده و در برخی از آنها نیز ایالات متحده را کنار زده است.

نخست وزیر سابق انگلیس در عین حال گفت: روسیه و چه بسا ایران هم پیمان چین در آینده نزدیکی خواهند بود.

تونی بلر همچنین اختلاف مواضع کشورهای گروه بیست پیرامون موضوع اوکراین را هشداری برای غرب دانست.

وی برقراری رابطه با چین بر اساس اصل «قدرت در کنار مشارکت» را خواستار شد و گفت: غرب باید هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهد و برای هرگونه سناریوی آینده جهت مقابله با چین به اندازه کافی قدرتمند باشد.

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