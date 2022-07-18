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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۸

بن‌فرحان در گفتگو با سی‌ان‌ان:

اگر نتوانیم از آمریکا تسلیحات بگیریم به سراغ دیگر کشورها می‌رویم

اگر نتوانیم از آمریکا تسلیحات بگیریم به سراغ دیگر کشورها می‌رویم

فیصل بن فرحان وزیرخارجه عربستان سعودی در گفتگوی اختصاصی با شبکه سی‌ان‌ان در ارتباط با تمایل ریاض برای خرید سامانه های دفاع موشکی از چین به جای آمریکا صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه عربی ۲۱، فیصل بن فرحان وزیرخارجه عربستان سعودی ساعاتی پس از پایان سفر منطقه‌ای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، با شبکه سی ان ان گفتگو کرد.

وی در جریان این گفتگوی اختصاصی تاکید کرد: ریاض در راستای رفع نیازهای خود سامانه‌های دفاع موشکی و هر گونه تسلیحات دفاعی که لازم داشته باشد، خریداری می‌کند.

بن فرحان با اشاره به اینکه عربستان سعودی، آمریکا را شریک اصلی خود در خریدهای نظامی‌اش می‌داند، افزود: البته اگر نتوانیم تسلیحات آمریکایی خریداری کنیم، برای رفع نیازهای خود به سراغ دیگر کشورها می‌رویم.

وی در ادامه گفتگو با نیک رابرتسون مجری سی ان ان، این مساله را دور از ذهن دانست که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، چین را دشمن خطاب کرده باشد.

وزیرخارجه عربستان افزود: البته ایالات متحده آمریکا همواره شریک اصلی ما در مسائل امنیت ملی باقی خواهد ماند.

فیصل بن فرحان صحبت‌های خود را با این جمله تکمیل کرد: البته باید این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که چین دومین اقتصاد جهان است و ما برای اینکه منطقه پیشرفت کند به همکاری نیاز داریم نه رویارویی و مواجهه!

گفتنی است سفر جو بایدن به اراضی اشغالی و عربستان سعودی اخیراً به پایان رسید و تحلیلگران منطقه‌ای و بین المللی متفق القول هستند که این سفر هیچ کدام از اهداف مدنظر کاخ سفید را محقق نکرد و حتی باعث تخریب هر چه بیشتر وجهه آمریکای رو به افول، در نگاه افکار عمومی جهان شده است. در این سفر بایدن با وجود طرح درخواست افزایش تولید نفت عربستان، از مقامات ریاض پاسخ منفی شنید. ولیعهد سعودی نیز در سخنرانی خود در نشست جده که با حضور بایدن برگزار می‌شد به طور تلویحی از سیاست واشنگتن در زمینه افزایش تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه در بخش انرژی انتقاد کرد.

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کد مطلب 5541084

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      1 0
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      از داعش اسلاحساس بخرید. هم تاریخ گذشته هستند وهم بی کیفیت. شیخ نشینان سر زمین حجاز نه سواد دارند ونه تعهد. ماندن گاو شیر ده هستند.
    • حسن IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 0
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      فعلا که امریکای رو به افول چوب کرده تو آستینتون به فلاکت انداختتون بدبختا

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