برپایی نمایشگاه دستاوردهای سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به برپایی نمایشگاه از شنبه تا چهارشنبه، گفت: این نمایشگاه در چند بخش از جمله ارائه دستاوردها و توانمندی‌های جامعه هدف در ۳۰ استان کشور در قالب ۳۰ غرفه، معرفی و ارائه خدمات منتخب ستادی از جمله بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مشاوره، خدمات توانبخشی و…، در قالب ۲۲ غرفه، اجرای برنامه‌های هنری در دو بخش هنرمندان جامعه هدف و سایر هنرمندان و یک غرفه دوستدار کودک برگزار می‌شود.

وی افزود: قراراست در این نمایشگاه سه تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سراج نیز منعقد شود.

به گفته نصیری، رونمایی از سامانه صدور مجوز الکترونیکی ماده ۲۶ و کتاب عکس ۴۲ سال بهزیستی از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی با شعار بالاترین خدمت هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ برای بازدید جامعه هدف و سایر اقشار دایر خواهد بود.