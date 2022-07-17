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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۸:۰۱

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی عنوان کرد؛

برپایی نمایشگاه دستاوردهای سازمان بهزیستی

برپایی نمایشگاه دستاوردهای سازمان بهزیستی

نمایشگاه دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی، همزمان با آغاز هفته بهزیستی در باغ موزه قصر تهران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، با اشاره به برپایی نمایشگاه از شنبه تا چهارشنبه، گفت: این نمایشگاه در چند بخش از جمله ارائه دستاوردها و توانمندی‌های جامعه هدف در ۳۰ استان کشور در قالب ۳۰ غرفه، معرفی و ارائه خدمات منتخب ستادی از جمله بینایی سنجی، شنوایی سنجی، مشاوره، خدمات توانبخشی و…، در قالب ۲۲ غرفه، اجرای برنامه‌های هنری در دو بخش هنرمندان جامعه هدف و سایر هنرمندان و یک غرفه دوستدار کودک برگزار می‌شود.

وی افزود: قراراست در این نمایشگاه سه تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سراج نیز منعقد شود.

به گفته نصیری، رونمایی از سامانه صدور مجوز الکترونیکی ماده ۲۶ و کتاب عکس ۴۲ سال بهزیستی از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: نمایشگاه دستاوردها و خدمات سازمان بهزیستی با شعار بالاترین خدمت هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۳ برای بازدید جامعه هدف و سایر اقشار دایر خواهد بود.

کد مطلب 5540066

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