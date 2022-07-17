  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۱

رئیس آموزش و پرورش استثنایی عنوان کرد؛

نمایشگاه بهزیستی باعث ایجاد انگیزه در مددجویان می شود

نمایشگاه بهزیستی باعث ایجاد انگیزه در مددجویان می شود

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور در بازدید از نمایشگاه بهزیستی گفت: ضرورت دارد تا از این دست کارها در سطح کشور برگزار شود، چرا که می تواند ظرفیتی برای ارایه دستاوردهای مددجویان ایجاد کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی، در بازدید از نمایشگاه خدمت سازمان بهزیستی، افزود: به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا از این دست کارها در سطح کشور به صورت دائمی برگزار شود، چرا که می‌تواند ظرفیتی برای ارائه و معرفی دستاوردهای مددجویان در سطح کشور در راستای اجتماعی سازی سازمان بهزیستی ایجاد کند.

وی افزود: از طرفی وجود اینگونه نمایشگاه‌ها می‌تواند در معرفی تولیدات و فروش محصولات جامعه هدف و توانمند سازی جامعه هدف مؤثر باشد تا به تدریج از چرخه حمایت سازمان خارج شوند.

به گفته حسینی، فراهم کردن فضای نمایشگاه می‌تواند در ایجاد انگیزه مددجویان و شناساندن محصولات آنها برای مردم جامعه نقش مؤثر داشته باشد.

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه شده است گفت: بهزیستی گروه‌های متعددی را تحت پوشش خود دارد که افراد دارای معلولیت یکی از همین گروه‌ها است که در بین آنها کودکان استثنایی هم وجود دارد. بنابراین ما برنامه‌ها و مأموریت‌های مشترکی با سازمان بهزیستی از جمله در حوزه غربالگری و تشخیص بیماری‌ها و معلولیت‌ها، بخش توانبخشی و توانمند سازی افراد دارای معلولیت، مشاوره و … در بخش کودک و دانش آموز استثنایی داریم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر آن دسته از دانش آموزانی که توان حضور در مدرسه را دارند هم از خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی استفاده می‌کنند و هم از خدمات سازمان بهزیستی، بنابراین تلاش ما این است که مأموریت‌های دو سازمان را طوری هماهنگ کنیم تا یک هم افزایی بین بخشی اتفاق بیفتد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۴۲ هزار دانش آموز استثنایی داریم که برخی دارای معلولیت ذهنی هستند و بقیه نابینا، ناشنوا و معلول جسمی حرکتی هستند.

وی بابیان اینکه ۷ گروه تحت پوشش سازمان ما هستند گفت: ۴۲ هزار نفر ازانها اختلال یاد گیری و ۲۰ هزار نفرکودک نابینا و ناشنوا و جسمی حرکتی هستند که در مدارس خاص تحصیل می‌کنند. ۶۰ هزار نفر هم کودکان کم توان ذهنی هستند که براساس شرایط آنها آموزش‌های لازم ارائه و دریافت می‌کنند.

کد مطلب 5540073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه