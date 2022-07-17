نمایشگاه بهزیستی باعث ایجاد انگیزه در مددجویان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طریفی حسینی، در بازدید از نمایشگاه خدمت سازمان بهزیستی، افزود: به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا از این دست کارها در سطح کشور به صورت دائمی برگزار شود، چرا که می‌تواند ظرفیتی برای ارائه و معرفی دستاوردهای مددجویان در سطح کشور در راستای اجتماعی سازی سازمان بهزیستی ایجاد کند.

وی افزود: از طرفی وجود اینگونه نمایشگاه‌ها می‌تواند در معرفی تولیدات و فروش محصولات جامعه هدف و توانمند سازی جامعه هدف مؤثر باشد تا به تدریج از چرخه حمایت سازمان خارج شوند.

به گفته حسینی، فراهم کردن فضای نمایشگاه می‌تواند در ایجاد انگیزه مددجویان و شناساندن محصولات آنها برای مردم جامعه نقش مؤثر داشته باشد.

وی با بیان اینکه استقبال خوبی از نمایشگاه شده است گفت: بهزیستی گروه‌های متعددی را تحت پوشش خود دارد که افراد دارای معلولیت یکی از همین گروه‌ها است که در بین آنها کودکان استثنایی هم وجود دارد. بنابراین ما برنامه‌ها و مأموریت‌های مشترکی با سازمان بهزیستی از جمله در حوزه غربالگری و تشخیص بیماری‌ها و معلولیت‌ها، بخش توانبخشی و توانمند سازی افراد دارای معلولیت، مشاوره و … در بخش کودک و دانش آموز استثنایی داریم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر آن دسته از دانش آموزانی که توان حضور در مدرسه را دارند هم از خدمات سازمان آموزش و پرورش استثنایی استفاده می‌کنند و هم از خدمات سازمان بهزیستی، بنابراین تلاش ما این است که مأموریت‌های دو سازمان را طوری هماهنگ کنیم تا یک هم افزایی بین بخشی اتفاق بیفتد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۱۴۲ هزار دانش آموز استثنایی داریم که برخی دارای معلولیت ذهنی هستند و بقیه نابینا، ناشنوا و معلول جسمی حرکتی هستند.

وی بابیان اینکه ۷ گروه تحت پوشش سازمان ما هستند گفت: ۴۲ هزار نفر ازانها اختلال یاد گیری و ۲۰ هزار نفرکودک نابینا و ناشنوا و جسمی حرکتی هستند که در مدارس خاص تحصیل می‌کنند. ۶۰ هزار نفر هم کودکان کم توان ذهنی هستند که براساس شرایط آنها آموزش‌های لازم ارائه و دریافت می‌کنند.