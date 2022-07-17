به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پس از اینکه مسکو اعلام کرد نیروهای ارتش این کشور عملیات‌های نظامی در همه نواحی عملیاتی را افزایش خواهند داد، یک مقام نظامی اوکراین اعلام کرد روسیه در حال آماده‌سازی برای مراحل بعدی عملیات نظامی‌اش در خاک اوکراین است.

«وادیم اسکیبیتسکی»، سخنگوی اطلاعات نظامی اوکراین در این‌باره افزود: ما افزایش گلوله‌باران (ارتش روسیه) در خطوط تماس و در کل خط مقدم را می‌بینیم. استفاده از بالگردهای تهاجمی و استفاده از هوانوردی تاکتیکی افزایش یافته است. در واقع فعالیت و تحرکات دشمن در خط مقدم تشدید شد که به وضوح آماده‌سازی برای انجام مراحل بعدی تهاجم را نشان می‌دهد.

بنا بر ادعای ارتش اوکراین، ظاهراً روسیه در حال تجمع یگان‌های خود برای حمله به شهر «اسلوفیانسک» است؛ شهری راهبردی در استان «دونتسک» در شرق اوکراین که از اهمیت بالایی برخوردار است.

«سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه روز شنبه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگان‌های ارتش باید فعالیت‌ها و عملیات‌های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود.

در همین رابطه وزارت دفاع روسیه نیز بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است: ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌های تهاجمی یگان‌ها و گروه‌های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرد.

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