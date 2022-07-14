روسیه: آمریکا در حال انتقال سلاح به اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که واشنگتن در حال انتقال تسلیحات آمریکایی به اوکراین است.

این موضع را «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده و در واکنش به اطلاعیه سفارت آمریکا برای خروج شهروندان آمریکایی در اوکراین گفت: واشنگتن در حال انتقال تسلیحات آمریکایی به کیف است که استفاده از آنها باعث طولانی شدن درگیری در اوکراین و کشته شدن مردم می‌شود.

زاخارووا در کانال تلگرامی خود نیز نوشته است: سفارت آمریکا در اوکراین فراموش کرده است که خود واشنگتن در حال انتقال تسلیحات آمریکایی به رژیم کیف است که استفاده از آن باعث طولانی شدن درگیری و مرگ مردم می‌شود.

پیش از این سفارت آمریکا در اوکراین با صدور اطلاعیه ای، از شهروندان آمریکایی در این کشور خواستار خروج فوری و همچنین اجتناب از تجمعات گسترده و حضور در مراسم‌های عمومی شده بود. سفارت آمریکا مدعی شده بود که شهروندان این کشورر می‌توانند به اهداف نظامی برای ارتش روسیه تبدیل شوند.

این در حالی است که همزمان وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در ادامه عملیات ویژه نظامی در اوکراین، ۱۲ پهپاد متعلق به نیروی هوایی کی یف را طی شبانه روز گذشته منهدم کرده اند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۲ هواپیمای بدون سرنشین اوکراینی را در اطراف شهرک‌های بالاکلیا، ایزیوم، لوزووایا، شچوروفکا در استان خارکیف، اسنگیرفکا و نووایا کاخوفکا دراستان نیکولایف، بلوگروفکا، کارمازینوفکا، اسلاویانوسربسک و میخایلوفکا در جمهوری خلق لوهانسک و دریلوو در جمهوری خلق دونتسک را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: علاوه بر این، پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز اخیر ۲ فروند موشک توچکا- یو و ۶ پرتابه سامانه موشکی پرتاب چند منظوره «اوراگان» را در منطقه نوایا کاخوفکا (واقع در استان خرسون) رهگیری کرده است.