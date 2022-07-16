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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۲

وزارت دفاع روسیه:

کارخانه تعمیر موشک‌های بالستیک اوکراین منهدم شد

کارخانه تعمیر موشک‌های بالستیک اوکراین منهدم شد

«ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: کارخانه تعمیر موشک‌های بالستیک اوکراین در شهر دنیپروی را با تسلیحات دقیق منهدم کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: تاسیسات کارخانه تولید قطعات و تعمیر موشک بالستیک توچکا- یو در شهر دنیپروی اوکراین را با تسلیحات دقیق دوربرد منهدم کردیم.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه با اشاره به تداوم حملات روسیه علیه اهدافی در اوکراین، گفت: طی دو روز اخیر حدود ۶۰۰ نظامی تیپ ۱۱۵ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم.

«ایگور کوناشنکوف» در این خصوص افزود: حدود ۲۰۰ سرباز اوکراینی و مزدور خارجی و ۱۳ تجهیزات نظامی در شهر میکولایف با تسلیحات دقیق مورد اصابت قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای هوا و فضایی روسیه در ۲۴ ساعت گذشته به ۴ مرکز مدیریت و انبار مهمات ارتش اوکراین حمله کره اند، خاطرنشان کرد: ۲۱ مقر فرماندهی، ۵ انبار مهمات و تجهیزات نظامی توسط یگان های تاکتیکی و موشکی رزم هوایی روسیه منهدم شدند.

کوناشنکوف در ارتباط با عملیات ویژه این کشور در اوکراین اضافه کرد: تاکنون ۲۵۶ فروند هواپیما، ۱۳۹ فروند بالگرد، ۱۵۵۷ پهپاد، ۳۵۵ سامانه موشکی و پدافند هوایی، ۴ هزار و ۷۳ دستگاه تانک و خودروی زرهی، ۷۴۶ فروند راکت انداز چند لوله ای، ۳ هزار و ۱۴۹ دستگاه هویتزر و ۴ هزار و ۲۵۳ خودروی نظامی اوکراین منهدم شده است.

در همین ارتباط، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگان‌ های ارتش باید فعالیت‌ ها و عملیات‌ های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود. ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌ های تهاجمی یگان‌ ها و گروه‌ های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرده است.

کد مطلب 5539849

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    نظرات

    • ع ا ز CA ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      11 19
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      درود بر پدافند زمینی و هوای روسیه که نئو نا رها را زمین گیر کرده است .
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      8 3
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      باورکردیم ای ابرقدرت دوم دنیاااخخخخ
    • مسعود IR ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 0
      پاسخ
      این اوکراین مگه چه‌قدر تسلیحات داشته که اینقدرشو زدن وهنوز داره میجنگه ایرانو عراق تو ۸سال اینقدر تلفات داشتن
    • بلوف که شاخ و دم نداره AE ۰۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      2 0
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      مهر نیوز کم نوشتی. باید بنویسی در این حمله ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سرباز اوکراینی کشته شدند.

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