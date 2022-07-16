به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه در نشست مطبوعاتی اعلام کرد: تاسیسات کارخانه تولید قطعات و تعمیر موشک بالستیک توچکا- یو در شهر دنیپروی اوکراین را با تسلیحات دقیق دوربرد منهدم کردیم.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه در ادامه با اشاره به تداوم حملات روسیه علیه اهدافی در اوکراین، گفت: طی دو روز اخیر حدود ۶۰۰ نظامی تیپ ۱۱۵ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار دادیم.

«ایگور کوناشنکوف» در این خصوص افزود: حدود ۲۰۰ سرباز اوکراینی و مزدور خارجی و ۱۳ تجهیزات نظامی در شهر میکولایف با تسلیحات دقیق مورد اصابت قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای هوا و فضایی روسیه در ۲۴ ساعت گذشته به ۴ مرکز مدیریت و انبار مهمات ارتش اوکراین حمله کره اند، خاطرنشان کرد: ۲۱ مقر فرماندهی، ۵ انبار مهمات و تجهیزات نظامی توسط یگان های تاکتیکی و موشکی رزم هوایی روسیه منهدم شدند.

کوناشنکوف در ارتباط با عملیات ویژه این کشور در اوکراین اضافه کرد: تاکنون ۲۵۶ فروند هواپیما، ۱۳۹ فروند بالگرد، ۱۵۵۷ پهپاد، ۳۵۵ سامانه موشکی و پدافند هوایی، ۴ هزار و ۷۳ دستگاه تانک و خودروی زرهی، ۷۴۶ فروند راکت انداز چند لوله ای، ۳ هزار و ۱۴۹ دستگاه هویتزر و ۴ هزار و ۲۵۳ خودروی نظامی اوکراین منهدم شده است.

در همین ارتباط، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از نیروهای ارتش این کشور که در جنگ اوکراین فعال هستند، گفت: یگان‌ های ارتش باید فعالیت‌ ها و عملیات‌ های خود را افزایش دهند تا حملات ارتش اوکراین علیه غیرنظامیان (مناطق تحت کنترل روسیه) متوقف شود. ریاست وزارت دفاع روسیه به منظور جلوگیری و حذف احتمال حملات راکتی و توپخانه‌ ای سنگین رژیم کی‌یف علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های منطقه دونباس و دیگر مناطق، دستوراتی را برای تقویت و افزایش اقدامات و عملیات‌ های تهاجمی یگان‌ ها و گروه‌ های فعال در حوزه‌های عملیاتی صادر کرده است.