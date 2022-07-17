به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: استمرار و تداوم انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن نیازمند تربیت نیروی انسانی است که بخش اعظم آن به عهده آموزش و پرورش است. نیروی انسانی عامل و هدف توسعه، خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: نقش مردم و خیرین در راه اندازی مکتب‌خانه‌ها و مدارس در تعلیم و تربیت نیروی انسانی چه در علوم تخصصی و مهارتی فنی و چه در علوم پزشکی و غیره از قدیم الایام در ایران مرسوم بوده است. امروز نیز ورود ذی‌نفعان آموزش و پرورش از خانواده‌ها تا دستگاه‌های دولتی، نهادهای انقلابی و مذهبی و خیرین در امر تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی در این خصوص لازم و ضروری است.

وی بر پیاده‌سازی الگوهای متنوع و بهینه مدیریتی، آموزشی و پرورشی از طریق نقش‌آفرینی معلمان، نمایندگان اولیا، نمایندگان مدیریت محلی و نمایندگان نهادهای فعال مذهبی و انقلابی به‌عنوان هیأت امنای مدارس به‌صورت غیرانتفاعی و بدون سود شخصی با در نظر گیری تمهیدات و ملزومات لازم تاکید کرد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اظهار کرد: ساماندهی خدمات خیرین مدرسه ساز در جهت استفاده مفید از کمک‌های آنان و برنامه‌ریزی جهت حفظ و نگهداشت سرمایه، تجهیزات و ساختمانی که در اختیار قرار می‌دهند جهت استفاده بهینه و مفید از ظرفیت‌ها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

محمودزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش به تنهایی قادر به تربیت نیروی انسانی نیست، گفت: باید فضایی فراهم شود که بتوان از دیگر ذی‌نفعان آموزش و پرورش از نهادهای دولتی و غیردولتی تا خیرین و نهادهای انقلابی و مذهبی استفاده شود. به عنوان نمونه تفاهم نامه‌ای با سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی و تفاهم نامه‌ای را با دانشگاه علوم قرآنی و معارف اسلامی امضا کردیم. استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده و فضاها و تجهیزات در استان‌ها یکی از رویکردهایی است که در حال پیگیری آن هستیم و از اوقاف و امور خیریه نیز خواستیم در رویکردهای تربیت قرآنی و حفظ قرآن کریم که از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است ورود کنند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: ساختار به سمت مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش می‌رود مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش یکی از راهبردهای تمرکز زدایی شدید در آموزش و پرورش است که از اهداف سند تحول دولت مردمی و رویکردها و فعالیت‌های آتی سازمان است.

وی افزود: باز طراحی شوراهای استانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود تقویت قاعده گذاری، حمایت و نظارت محلی، نقش‌آفرینی فعال خانواده‌ها و فرهنگیان و خیرین را به دنبال خواهد داشت. در این مسیر تسهیل‌گری در فرایند کار می‌تواند راه گشایی برای ورود خیرین بیشتری باشد. به‌عنوان نمونه اگر مجموعه‌ای شهریه از دانش‌آموز اخذ نکند، ما موظفیم حمایت‌هایی کنیم و راه را برای نقش‌آفرینی آنان آسان کنیم و در جاهایی هم که شهریه دریافت می‌کنند، بحث نظارت برکیفیت بخشی به شکل جدی‌تری دنبال شود.