تصاویر جیمز وب از گرد و غبار ستاره در حال مرگ و ۵ قلوی کهکشانی !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ناسا، سازمان فضایی اروپا، سازمان فضایی کانادا و انستیتو علوم تلسکوپ فضایی اهداف اصلی عکاسی را مشخص کردند تا قابلیت های این تلسکوپ را نشان دهند.

اجسام آسمانی که با کمک این تلسکوپ عکاسی شده اند، عبارتند از: سحابی کارینا، حلقه جنوبی، SMACS۰۷۲۳، پنج قلوی استفان و WASP-۹۶b.

تصویری که دیروز از این مجموعه منتشر شد، سحابی حلقه جنوبی بود که در فاصله ۲۵۰۰ سال نوری زمین قرار دارد و توسط ابزارهای NIRCamو MIRI تلسکوپ جیمز وب ثبت شده است.

ناسا ادعا می کند تلسکوپ جیمز وب توانسته گازها و گرد و غبار یک ستاره درحال مرگ را با دقتی بی سابقه ثبت کند. دقت این عکس بسیار بیشتر از نمونه مشابهی است که تلسکوپ فضایی هابل در سال ۱۹۹۸ ثبت کرد.

تصویر سمت راست از هابل تصویر سمت چپ از جیمز وب

تصویر ثبت شده دیگر توسط جیمز وب به خوشه ای از کهکشان ها به نام ۵ قلوی استفان تعلق دارد که در صورت فلکی اسب بزرگ و در فاصله ۲۹۰ میلیون سال نوری زمین است. ۴ کهکشان از این ۵ قلو هنگام حرکت با یکدیگر برخورد می کنند و در فرایندی شبیه رقص گرانشی یکدیگر را به سمت خود می کشند.

تصویر پنج قلوی استفان با ۱۵۰ میلیون پیکسل، بزرگترین عکسی است که تلسکوپ جیمز وب تا به اکنون ثبت کرده است. این عکس در حقیقت از هزار فایل تصویری ساخته شده است.

دیگر تصویری که این تلسکوپ ۱۰ میلیارد دلاری ثبت کرده، صخره های کهکشانی در سحابی کارینا را نشان می دهد که ۷۶۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارند و ستارگان آن چند برابر بزرگتر از خورشید هستند.

روز گذشته ناسا تصویری بسیار دقیق و درخشان از SMACS۰۷۲۳ منتشر کرد که در فاصله ۴.۶ میلیارد سال نوری زمین قرار دارد.

تلسکوپ جیمز وب توانسته از میان گردو غبار و گاز برخی ستارگان جوان را رصد کند که تاکنون قابل مشاهده نبوده اند.

این ابزار چشم انداز نادری از ستارگان در مراحل اولیه تشکیل آنها فراهم می کند.

ناسا در کنار انتشار این تصاویر اعلام کرد داده های تلسکوپ جیمز وب از WASP-۹۶b نشان دهنده ترکیب اتمسفری این سیاره گازی است که در فاصله ۱۱۵۰ سال نوری از زمین قرار دارد.