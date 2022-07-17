فقط اسلام غدیری می تواند بشریت را در همه ابعاد زندگی اداره کند

آیت الله سید محمود بحر العلوم میردامادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عظمت عید غدیر خم اظهار داشت: غدیر خم مکمل اسلام است، بدون این مکمل، اسلام ضعیف و مریض است و قرآن میفرماید: الیوم أکملت لکم دینکم، اسلام کامل که میتواند همه بشریت را در همه ابعاد زندگی اداره کند؛ اسلامی است که غدیر خم دارد یعنی ولایت و امامت دوازده امام معصوم علیهمالسلام را ترویج و تبلیغ میکند.
آیت الله بحرالعلوم گفت: با یک مطالعه اجمالی و دقت در قرائن خارجی و داخلی واقعه غدیر بزرگ میبینیم سخن از جانشینی و امامت دوازده امام به میان آمده و عظمت رهبری این خانواده بازگو شدهاست.
بنیانگذار مرکز جهانی حضرت ولی عصر (عج)، با اشاره به بخشی از خطبه غدیر ابراز داشت: در این خطبه بابرکت و نورانی، توحید و شرط آن و به عبارتدیگر سعادت و شروط آن بیان شده و در واقع غدیر خم و خطبه رسول خدا (ص) تشریح آیه شریفه قد أفلح المؤمنون است.
علت فراموشی غدیر خم در صدر اسلام
وی با اشاره به علت فراموشی غدیر خم در صدر اسلام ابراز داشت: چون همیشه دزد از چراغ میترسد، دزدان عقیده و اخلاق و مستکبران جامعه آن روز نابودی خودشان را در پیاده شدن طرح آسمانی غدیر میدیدند؛ به همین دلیل فراموشی غدیر خم را فراهم کردند.
استاد حوزه علمیه نجف اشرف ادامه داد: هواپرستی و ریاستطلبی از عوامل فراموشی غدیر خم است؛ مگر امروز حکومتهای ستمگر با غدیر خم موافقاند؟ آیا شما میتوانید در عربستان سعودی از غدیر خم مطلبی بگویید؟ آیا مولویهای وهابیت با نشر خطبه غدیر موافقت دارند؟
آیت الله بحرالعلوم با بیان اینکه هواپرستی رؤسای صدر اسلام و تبلیغات ایادی یهود باعث شد مردم غدیر خم را فراموش کنند افزود: به همین دلیل که عرض کردم حکومتهایی که در فکر آشتی با یهود اند چگونه میتوانند غدیری فکر کنند و مردم را به رهبری اهلبیت علیهمالسلام سوق بدهند و یا منحرفینی مثل متصوفه و غلات چگونه میتوانند با میزان غدیر و شاقول ولایت معصومین موافق باشند.
امامت امیرالمؤمنین (ع) قابل ارائه به همه مردم عالم است
بنیانگذار مرکز جهانی حضرت ولی عصر (عج)، در ادامه بیان داشت: اسلام دین جهانی است، امامت امیرالمؤمنین علیهالسلام قابل ارائه به همه مردم عالم است؛ پس غدیر خم دانشگاه جهانی است و بیان طرح سعادت همه مردم است.
وی با اشاره به کم کاریهای صورت گرفته در زمینه جهانی شدن غدیر خم ابراز داشت: ما سست عمل میکنیم و فقط به عنوان و شعار میپردازیم حتی در جامعهی خودمان از غدیر خم و امامت و ولایت معصومین علیهمالسلام کم میگوئیم و کمتر بحث میکنیم. آیا حوزویان به تفسیر خطبه غدیر و کلاس امامت و ولایت چه مقدار اهتمام دارند؟ در یک دهه سخنرانی شما چند فراز از خطبه غدیر میشنوید؟ اگر اهمیت امامت و ولایت معصومین علیهمالسلام برای ما معلوم بود افکار وهابیت و تصوف در حوزه و جامعهی شیعه راه پیدا نمیکرد
استاد حوزه علمیه نجف اشرف در ادامه با اشاره به ارتباط غدیر خم و موضوع مهدویت ابراز داشت: مهدویت غدیر خم آسمانی و ولی مهدویت فرق دیگر ساخته ذهن سقیفه نشینان و یا صوفیه و ایادی استعمار است.
وی اضافه کرد: مهدویت نوعیه مقابل مهدویت شخصیه ای است که شیعیان غدیری و اثنی عشری معتقد هستند و به معنای این است که یک منجی خواهد آمد خواه از نسل عمَر خواه از علی، ولی مهدویت شخصیه که با آیات و روایات تطبیق دارد این است که شخص حضرت مهدی (عج) پسر حضرت امام حسن عسکری علیهالسلام، منجی و مصلح جهان بشریت میباشند.
آیت الله بحرالعلوم با اشاره به وظایف غدیریان در این زمان بیان داشت: وقف جان برای امامزمان (عج) وظیفه غدیریان است، غدیریان باید با جان و دل برای بقا صراط مستقیم و معرفی آن، کار کنند و امروز بهخصوص در فضای مجازی خدمات مهدوی انجام دهند و پاسخگوی شبهات و سوالات دینی و مذهبی باشند.
غدیریان و عاشوراییان از شهادت هراسی ندارند
استاد حوزه علمیه نجف اشرف در تشریح موضوع وقف جان برای امامزمان (عج) گفت: مگر در دعای افتتاح (قتلاً فی سبیلک) یعنی شهادت در راه خداوند متعال را طلب نمیکنیم؟ مگر غدیریان و عاشوراییان از شهادت هراس دارند؟ باید در جبهه فرهنگی تبیین، تبلیغ، پاسخگویی، روشنگری، فریاد علیه ظلم و ظلمت داشته باشیم و خطوط مقابل غدیر را افشا کنیم و در حال جهاد و مقابله با اعداء دین بمیریم که این خود شهادت است.
آیت الله بحرالعلوم ابراز داشت: عید غدیر خم مبارک است ولی حال ما نامبارک، قلب ما داغدار غربت و غیبت امامزمان (عج) است بعضی از همه کس و همهچیز میگویند اما از مدلول غدیر، امامت غدیر، مهدویت غدیر، اخلاق و تزکیه غدیر نمیگویند.
بنیانگذار مرکز جهانی حضرت ولی عصر (عج)، عنوان کرد: توصیه بنده اول به حوزویان است؛ اول حوزههای علمیه باید صد در صد غدیری باشند، کتاب الغدیر چرا در حوزهها تدریس نمیشود؟ طلاب عزیز باید با الغدیر و عبقات و مکیال المکارم و منتخب الاثر جامعه را آشنا کنند تا تبلیغات وهابی زدهها و مذاهب استعماری در حوزه و جامعه بیاثر شود.
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