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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

در صحن مجلس؛

محل منابع درآمدی و حقوق تشکل‌های صنفی مشخص شد

محل منابع درآمدی و حقوق تشکل‌های صنفی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی محل منابع درآمدی و حقوق تشکل‌های صنفی و تخصصی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، منابع درآمدی تشکل‌ها عبارتند از:

حق عضویت اعضا

کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی با مجوز وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا وزارت امور خارجه

وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، هرگونه استفاده تشکل‌ها از منابع و امکانات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. کانون‌های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.

بر اساس تبصره ۳، تشکل‌ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی‌ها و پرداختی‌های خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.

همچنین نمایندگان ماده ۱۳ این طرح را به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

کد مطلب 5540314
زهرا علیدادی

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