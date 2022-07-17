به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۱۴ طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی – تخصصی را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، منابع درآمدی تشکلها عبارتند از:
حق عضویت اعضا
کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی با مجوز وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا وزارت امور خارجه
وجوه حاصل از فعالیتهای قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، هرگونه استفاده تشکلها از منابع و امکانات دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. کانونهای بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
بر اساس تبصره ۳، تشکلها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتیها و پرداختیهای خود را از طریق حساب بانکی صورت دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
همچنین نمایندگان ماده ۱۳ این طرح را به منظور رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
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