به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: احداث پاسگاه‌های حفاظتی در مناطق «چم چیت» دورود، «شول آباد» و «زلقی» الیگودرز، «بسطام» الشتر، «طرهان» کوهدشت و بخش ویسیان باعث می‌شود که ضریب حفاظتی در اراضی ملی افزایش یابد.

وی افزود: حفاظت از عرصه‌های ملی استان وظیفه اصلی مجموعه منابع طبیعی است و برنامه ارتقا پوشش حفاظتی اراضی ملی با هدف بالا بردن ضریب حفاظتی از عرصه‌های ملی به عنوان اولویت اصلی این اداره کل در سال ۱۴۰۱ است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان به افزایش ضریب حفاظتی اشاره کرد و اظهار داشت: انجام ۱۰۰ درصدی کاداستر اراضی ملی و دولتی، شناسایی ۱۱۰ هزار هکتار ذخیره‌گاه جنگلی در سطح استان، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی حریق، تخصیص اراضی ملی، معادن، بهره برداری از گیاهان دارویی، بهره برداری چوب آلات، سیستم مانیتورینگ، نصب دوربین‌های حفاظتی، راه اندازی سیستم بیسیم دیجیتال در آینده و راه اندازی پاسگاه‌های حفاظتی فوق، از جمله اقدامات حفاظتی هستند که به کار گرفته شده اند.

نجفی عنوان کرد: از ۳۳ بخش استان، ۱۸ پاسگاه حفاظتی فعال است که تلاش می‌شود تا پایان برنامه هفتم توسعه، در مابقی بخش‌های استان نیز پاسگاه حفاظتی احداث شود.