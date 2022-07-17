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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

نقاط تجمع معتادان متجاهر در بزرگراه‌ها شناسایی می‌شود

نقاط تجمع معتادان متجاهر در بزرگراه‌ها شناسایی می‌شود

بیست و پنجمین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران با دستور بررسی شناسایی نقاط تجمع معتادان متجاهر در بزرگراه‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران صبح روز یکشنبه -۲۶ تیر ۱۴۰۱- به ریاست علیرضا زاکانی شهردار تهران و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد. طی این جلسه، بررسی آخرین وضعیت مصوبات بیست و چهارمین جلسه قرارگاه اجتماعی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت.

طرح موضوع تعیین و تکلیف استفاده از تخت طبقه سوم مراکز ماده ۱۶ در شورای تأمین استان تهران، ارائه گزارش آماری درباره سایر گروه‌های منع پذیرش ۹ گانه نیازمند تأسیس مرکز جدید ماده ۱۶، ارائه طرح پیشنهادی برای ساماندهی معتادان ماده ۱۶ معلولان جسمی - حرکتی، سالمندان و افراد زخم باز ترخیص از ماده ۱۶، شناسایی و ارائه فهرست نقاط تجمع معتادان متجاهر در بزرگراه‌ها و حاشیه اتوبان‌ها و ارائه طرح ساماندهی مراکز پسماند و زباله گردها از جمله مصوبات بیست و چهارمین جلسه قرارگاه آسیب‌های اجتماعی شهر تهران بود.

کد مطلب 5540353
مهشید جعفری معظم

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