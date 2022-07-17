۲۳۰ هزار شاخه گل به صحن و سرای بارگاه ملکوتی رضوی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌آرایی حرم مطهر رضوی به مناسبت دهه ولایت، از روز جمعه ۱۷ تیر ماه آغاز شد و با نزدیک شدن به عید سعید غدیر، به اوج خود رسیده است.

برای گل‌آرایی ویژه حرم مطهر رضوی، در دهه ولایت، ۱۳۰ هزار شاخه گل و ۱۰۰ هزار بوته گل که عمده آن نذر حضرت بوده و هزینه آن را ناذران تأمین کرده‌اند، تهیه شده است و شهرداری مشهد نیز در این طرح مشارکت داشته تا فضای سبز حرم مطهر رضوی و گوشه و کنار این آستان مقدس با گلهای تازه و رنگارنگ بازپیرایی شود.

نکته زیبا آنکه، برای این ارائه این خدمت علاوه بر خادمان حرم‌مطهر، گروه گل‌آرایی خادمیاران محلات برای همکاری در گل‌آرایی ویژه عید غدیر به مشهدالرضا (ع) مشرف شده‌اند تا عاشقان حضرت رضا (ع) که در همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، یاری‌رسان هستند، در این طرح نیز به زائران حضرت خدمت کنند.

در اجرای این طرح، نقاط مختلف حرم مطهر، از ورودی‌های شیخ طبرسی، شیخ حرعاملی و شیخ طوسی گرفته تا پارکینگ‌ها و صحن‌ها، گل‌آرایی شده است. به طور مثال، آبنماهای صحن‌های آزادی، گوهرشاد و جمهوری اسلامی، با انواع گل‌های فصلی و شاخه‌ای و درختچه‌های تزئینی آراسته می‌شود.

گل‌آرایی جایگاه‌های برگزاری مراسم‌های دهه ولایت و امامت در حرم مطهر در صحن‌های پیامبر اعظم (ص)، صحن غدیر، صحن جمهوری، رواق امام خمینی (ره) و رواق حضرت زهرا (س) و گل‌آرایی ویژه قسمت فوقانی سقاخانه صحن انقلاب اسلامی، نقاره‌خانه و پنجره فولادها، از دیگر اقدامات این ایام فرخنده است. همچنین مجموعه گل‌آرایی اطراف المان گنبد خضراء صحن پیامبر اعظم (ص) و مسیرهای تشرف به روضه منوره نیز با توجه به گرمی هوا و حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر در این ایام با گل‌های جدید بازپیرایی شده که با شرایط آب و هوایی سازگار است.

شایان ذکر است در این ایام، برای گل‌آرایی حرم مطهر، از گل‌هایی همچون اطلسی، جعفری، گل ناز یخی، تاج خروس و پریوش استفاده شده است.