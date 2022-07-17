ششمین اثر نویسنده دارابی با عنوان «آن سوی یادها»رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «آن سوی یادها» نوشته مجید کرمی در سالن سینما جوان داراب با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان این شهرستان رو نمایی شد.

کتاب «آن سوی یادها» نوشته مجید کرمی، دبیر انجمن ادبی مهر داراب است که از وی کتاب‌های خیال خیس در سال ۱۳۸۷، حجم آتش در سال ۱۳۸۹، در انزوای خویش سال ۱۳۹۱، تا مهتاب ۱۳۹۸، قدرت وداع سال گذشته و آن سوی یادها در سال جاری منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین انجمن‌های ادبی بهار و مهر داراب برگزار شد، جمعی از شاعران برجسته شهرستان داراب به شعر خوانی پرداختند.