به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی حسین آبادی در پیش از ظهر یکشنبه گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن عید بزرگ غدیر خم، به تشریح برنامه‌ها و مراسم مسجد مقدس جمکران به مناسبت این عید با عظمت پرداخت و اظهار کرد: مراسم مسجد مقدس جمکران به مناسبت عید غدیر از روز یکشنبه ۲۶ تیر بلافاصله بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام واضحی و مولودی خوانی حاج علی حبیب زاده آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: دوشنبه ۲۷ تیر مصادف با صبح روز عید غدیر مراسم قرائت دعای ندبه با نوای حجت الاسلام ضیایی برگزار می‌شود و در ادامه از ساعت ۱۱:۴۵ خطبه غدیر توسط حجت الاسلام حائری قرائت خواهد شد. بلافاصله بعد از نماز عصر نیز مولودی خوانی سید جواد میرجعفری را خواهیم داشت.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه کاروان بزرگ پیاده روی غدیر تا ظهور ساعت ۱۸ از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهد کرد، گفت: مراسم اجتماع راهپیمایان غدیر در مسجد مقدس جمکران نیز با سخنرانی حجت الاسلام مهدوی ارفع و مولودی خوانی کربلایی جواد برزگر برگزار خواهد شد.

حسین آبادی از برگزاری جشن غدیر ویژه سادات ناشنوا از ساعت ۱۸ و ۳۰ خبر داد و افزود: مراسم جشن شام عید غدیر نیز بلافاصله بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام حسین آبادی، شعرخوانی سید مجتبی اقوامی و مولودی خوانی حاج سید علی حسینی نژاد به اجرا خواهد رسید.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: سه شنبه ۲۸ تیر مصادف با شب میلاد حضرت موسی ابن جعفر (ع) مراسم قرائت دعای توسل با سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد و مداحی حاج حسن شالبافان به اجرا خواهد رسید.

حسین آبادی افزود: چهارشنبه ۲۹ تیر بعد از نماز عصر، مراسم ولادت موسی بن جعفر (ع) با مداحی حاج حسن پاکزمان و مراسم شام میلاد نیز با مداحی کربلایی محمد حیدری برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم قرائت دعای کمیل این هفته با سخنرانی حجت الاسلام بنیادی و مداحی کربلایی مهدی ترکاشوند برگزار می‌شود، گفت: پایان بخش برنامه‌های این هفته برگزاری مراسم ندبه انتظار با سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی و مداحی حاج محمد ایرانی و همچنین قرائت زیارت آل یاسین در عصر روز جمعه خواهد بود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه شنبه اول مرداد مصادف با شب مباهله است، خاطرنشان کرد: به این مناسبت مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام سید حسین مؤمنی، شعرخوانی سید محمد جواد شرافت و مداحی حاج حسن شالبافان برگزار می‌شود؛ همچنین یکشنبه دوم مرداد بلافاصله بعد از نماز عصر مداحی حاج جواد اشعری و در شام مباهله بلافاصله بعداز نماز عشا مداحی حاج حسن سلیمانی را خواهیم داشت.