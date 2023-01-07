برگزاری آئین پایانی دهمین کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری»

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی دهمین کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری «با شعرخوانی و معرفی شاعران برگزیده برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور اساتید خبره استاد احد ده بزرگی، حاج ولی الله کلامی زنجانی، استاد سید رضا جعفری، حاج جواد حیدری و سید حمید رضا برقعی برگزار خواهد شد. همچنین مجری برنامه سید محمد جواد شرافت است.

لازم به ذکر است احمد واعظی در این برنامه به مدیحه سرایی خواهد پرداخت.

زمان برگزاری سه شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ بوده و محل برگزاری این مراسم تهران، خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، حوزه هنری، سالن سوره است.