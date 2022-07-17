همکاری شایسته بین دو ملت ایران و عراق به برکت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید غضنفری با اشاره به سفر پژوهشی- مشورتی تیم ۳۷ نفره اساتید دانشگاه‌های مختلف عراق به ایران که به دعوت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین وارد ایران شدند، گفت: این تیم پژوهشی و دانشگاهی در مدت حضور در ایران نشست‌های بسیاری با گروه‌های علمی و تحقیقاتی در ایران داشتند.

دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی اضافه کرد: بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی (ره)، جلسه با رؤسای دانشگاه‌ها و نهادهای رهبری در قم، نشست پژوهشی با اساتید دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه حضرت معصومه (سلام الله علیها)، نشست با پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بازدید از کتابخانه ملی، نشست با وزیر و معاونان وزارت علوم، بازدید از برج میلاد و نشست با معاون امور اجتماعی فرهنگی و رئیس ستاد اربعین شهرداری، و بازدید از سازمان انرژی اتمی ایران از جمله برنامه‌هایی بود که تاکنون توسط این گروه پژوهشی و دانشگاهی صورت گرفته است.

غضنفری تاکید کرد: این تیم پژوهشی در ادامه حضور خود در ایران نشستی را نیز به میزبانی سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران در محل دانشگاه مازندران داشتند که در این دیدار بر وجوه اشتراکی دو ملت و همچنین ظرفیت و برکت اربعین که موجب همکاری شایسته دو ملت شده، تاکید شد.

دبیر کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی اضافه کرد: مهمانان و اساتید هم اینکه وارد مشهد مقدس شدند و تا روز سه شنبه جلسات هم اندیشی و نشست‌های علمی با اساتید حوزه و دانشگاه این کلانشهر در مشهد برقرار خواهد بود و اخبار آن منعکس خواهد شد.

گفتنی است در این نشست حجت الاسلام شریف تبار مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران، گفت: حرکت عظیم اربعین باید از منظر ارتباطات فرهنگی و میان فرهنگی مورد تحلیل و پژوهش قرار گیرد.

وی به شعار امسال اربعین اشاره نمود و گفت: شعار اربعین امسال "انا من حسین" یعنی اشتراک داشتن و شباهت داشتن با سیدالشهدا در حوزه فکر، عقیده، عمل و مرام سیدالشهدا، که لازم است توسط دوستداران اهل بیت علیهم السلام استمرار یابد.

در ادامه این نشست علمی حجت الاسلام مستقیمان عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: شعار امسال یعنی انا من حسین در واقع همان همراهی با سیدالشهدا در تداوم نهضت عاشورایی است.

وی با اعلام آمادگی برای همکاری مشترک پژوهشی و علمی بین دانشگاه مازندران و دانشگاه‌های عراق افزود: زبان و ادبیات منظوم و منثور یکی از اشتراکات دو کشور است.

دکتر عبدالحسین نجم معاون دانشگاه کربلا از دیگر سخنران این همایش علمی بود که با اشاره به حدیث امام علی (ع) " الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق" بیان کرد: زیارت اربعین نمادی از تبلور وحدت ملت‌های مسلمان است.

همچنین پرفسور محمدزاهر، رئیس مرکز پژوهش‌ها و مرکز فناوری دانشگاه کربلا با اشاره به این که ایران و حرم امام رضا (ع) مرکز همبستگی شیعیان است، اظهار داشت: این رفتارهای فرهنگی متقابل در ایام اربعین امام حسین (ع) زمینه ساز تعمیق ارتباطات فرهنگی بین دو ملت است که بستر ساز فرهنگ جهانی امام زمان (عج) خواهد شد و بی شک به ایجاد مودت و محبت بین ملت‌ها و مسلمانان می‌انجامد.

خانم دکتر بشری حنون از استادان برجسته دانشگاه کربلا نیز با اشاره به فرصت گسترش گفتمان اربعینی در نشریات متنوع و متعدد علمی و پژوهشی دانشگاه‌های عراق، اظهار کرد: یکی از عرصه‌های ارتباطات علمی و فرهنگی اقدام مشترک در مجلات علمی از جمله مجله آستان مقدس حسینی است.

در ادامه برگزاری این نشست علمی خانم پروفسور سادسه نیز بر لزوم معرفی درست مکتب امام حسین (ع)، تاکید و تصریح کرد: نهضت امام حسین (ع) یک نهضت اصلاحی است و با منطق به پیروزی رسید حضرت زینب کامل کننده نهضت امام حسین (ع) بود. همه ما اساتید جهت تقویت این مکتب و معرفی درست آن باید تلاش کنیم.