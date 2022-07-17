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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۲۳

همایون اسعدیان در گفتگو با مهر:

«کوزوو» و «دوزیست» تنها متقاضیان اکران/ فیلم ویژه محرم نداریم

«کوزوو» و «دوزیست» تنها متقاضیان اکران/ فیلم ویژه محرم نداریم

سخنگوی شورای صنفی اکران ضمن اعلام تاریخ آغاز اکران ۲ فیلم «کوزوو» و «دوزیست» تأکید کرد که هیچ فیلم دیگری متقاضی اکران نبوده است.

همایون اسعدیان سخنگوی شورای صنفی اکران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبات جلسه امروز یکشنبه ۲۶ تیر این شورا توضیح داد: بنابر تصمیم شورا از چهارشنبه این هفته فیلم سینمایی «کوزوو» به کارگردانی میثم هاشمی‌طبا روی پرده سینماها می‌رود. این فیلم با سرگروهی پردیس مگامال اکران خود را آغاز خواهد کرد.

وی ادامه داد: از روز ۱۹ مرداد هم فیلم سینمایی «دوزیست» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد با سرگروهی پردیس سینمایی آزادی اکران خواهد شد.

اسعدیان در پاسخ به این پرسش که آیا شورای صنفی نمایش برای اکران سینماها در ایام محرم امسال فیلم خاصی را مدنظر قرار داده است هم گفت: خیر در این زمینه فیلم خاصی انتخاب نشده چرا که تجربه سال‌های قبل نتیجه چندان مثبتی در این زمینه نداشته است.

وی درباره همزمانی اکران فیلم‌ها با ایام محرم و امکان افت مخاطب هم گفت: مانند سال‌های قبل همچنان این زمان‌ها، جزو زمان اکران فیلم‌ها محسوب نمی‌شود اما در حال حاضر غیر از دو فیلمی که اعلام شد، درخواستی برای اکران نداشته‌ایم. تنها دو فیلم متقاضی اکران بودند که یکی از آن‌ها از همین هفته اکران خواهد شد و دیگری از ۱۹ مرداد روانه پرده سینماها می‌شود.

کد مطلب 5540545
زهرا منصوری

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