جشن «ولایت علوی» در ۱۲۰ بقعه متبرک فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم صفری گرایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: حرم‌های مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه فارس میزبان جشن عید سعید غدیر خم با عنوان «ولایت علوی، اکمال دین نبوی» خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه در شب و روز عید سعید غدیر خم مراسم جشن و شادی همراه با اقامه نماز جماعت در حرم‌های مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می‌شود، افزود: برگزاری مراسم عقد اخوت و برادری در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه، قرائت میثاق‌نامه در روز عید غدیر، راه‌اندازی کاروان‌های شادی، خطبه‌خوانی غدیر در بقاع متبرکه شاخص، تجلیل از سادات، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و نور افشانی در شب عید غدیر خم، مدیحه سرایی، مولودی‌خوانی و شعرخوانی از ویژه برنامه‌های جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی در بقاع متبرکه خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف فارس عنوان کرد: مراسم جشن عید سعید غدیرخم از شب این عید سعید آغاز و تا روز دوشنبه ۲۷ تیر در حرم‌های مطهر امامزادگان شاخص فارس ادامه خواهد داشت که بالغ بر ۱۲۰ بقعه متبرکه میزبان این برنامه‌ها است.

صفری همچنین از برگزاری سنت نیکوی اطعام روز غدیر در جوار مضجع شریف امامزادگان فارس خبر داد و افزود: در شیراز حرم های مطهر امامزادگان سید علاءالدین حسین (ع)، علی‌ابن‌حمزه (ع)، آستان مقدس سید تاج‌الدین غریب (ع)، سید نظام الدین محمود (ع) مشهور به شاهداعی الی الله، بقاع متبرکه سید محمد (ع) در مناطق دهپیاله و پدونک میزبان مؤمنان خواهد بود.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس همچنین گفت: مراسم جشن بزرگ ولایت علوی، اکمال دین نبوی در بقاع متبرکه امامزادگان میرعلی‌ابن‌الحسین (ع) لارستان، فضل‌ابن‌موسی‌ابن‌جعفر (ع) و حسین (ع) جهرم، شاهزاده قاسم (ع) زرقان، سید ابراهیم (ع) دودج، عبدالرحمن (ع) و زینب خاتون (س) اقلید، شاه فرج‌اله (ع) لامرد، سید تاج‌الدین محمد (ع) قیرکارزین، شاه ابوالقاسم (ع) کوار، امامزادگان احمد (ع) و جعفر (ع) شهر بهمن آباده، امامزاده پیر مراد (ع) داراب، امامزاده حسین (ع) کازرون، امامزاده اسماعیل (ع) و حضرت شاهزاده قاسم (ع) شهر فسا و همچنین آستان مقدس امام زاده شهید (ع) فراشبند و امام زاده حسین (ع) پاسارگاد نیز این مراسم در شب و روز عید غدیرخم به همراه اجرای برنامه‌های فرهنگی، مسابقات و اهدا جوایز و مولودی‌خوانی و مدیحه‌سرایی مداحان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.