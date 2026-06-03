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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

جشن عید غدیر در امامزاده عباس ساری برگزار شد

جشن عید غدیر در امامزاده عباس ساری برگزار شد

ساری - مراسم پرشور عید غدیر و تجلیل از سادات علوی در جوار آستان مقدس امامزاده عباس ساری برگزار شد.

حجت الاسلام حسین زارع مدیر آستان مقدس امامزاده عباس ساری در گفت وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم پرشور عید غدیر در جوار این امامزاده خبر داد و گفت: در این مراسم از سادات تجلیل و سرود قرارگاه دختران حاج قاسم نیز اجرا شد.

مدیر آستان مقدس امامزاده عباس ساری اظهار داشت: امروز به برکت عید غدیر خم، میزبان جمع کثیری از مردم ولایتمدار ساری بودیم و از جهت کمی و کیفی، این مراسم بسیار قابل توجه و فراتر از انتظار برگزار شد.

مدیر آستان امامزاده عباس ساری ادامه داد: در این مجلس، برنامه های متنوع و ارزشمندی تدارک دیده شده بود و یکی از بخش های ویژه این مراسم، تجلیل از سادات عزیز بود که با مدیریت مناسب اجرا شد.

زارع خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سخنرانی در وصف مولا امیرالمؤمنین علیه السلام انجام شد و ابعاد مختلف شخصیت ایشان و واقعه غدیر برای حاضرین تبیین گردید.

وی تصریح کرد: یکی از جلوه های خاص این مراسم، اجرای سرود توسط قرارگاه دختران حاج قاسم بود که به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی شکل گرفته و فضای مجلس را کاملاً انقلابی و معنوی کرد.

حجت الاسلام زارع در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم تأکید کرد که هدف اصلی این برنامه ها، ترویج فرهنگ علوی و گفتمان غدیر در میان نسل جوان است.

کد مطلب 6849689

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