خبرگزاری مهر - گروه استانها: به نام عید الله اکبر آن را میشناسیم چون بزرگترین عید خداست. یوم المرضاة الرحمن نامش میدهیم چون روز گشایش و خوشنودی پروردگار است. یوم الایضاح است چون حقیقت در آن روز آشکار شد. یومالعهد المعهود و یوم المیثاق المأخوذ نام دیگرش است چون در آن روز میثاق و پیمان میبندیم با علی علیه السلام که بلندقدر، شریف و بزرگ است، چون چهارده هزار سال پیش از خلقت آدم علیه السلام نوری بود در ساحت قدس خدای متعال و هجدهم ذیالحجة سال دهم هجرت، حقیقتی آشکار شد بر جهان، تا نور او بر دلهای ما بتابد و به برکتش شیعه علی نام بگیریم، که تا امروز هرچه داریم را از این نور بدانیم و به شکرانه عهدی که با مولای متقیان علی علیه السلام بستیم غدیر را یوم الفرح، یوم السرور و یوم التبسم بدانیم.
هجدهم ذیالحجه سال دهم قمری در تاریخ اسلام روز ویژهای است؛ روزی که رسالت پیامبر عزیز و عظیمالشان اسلام به اکمال رسید و سعادتمندی حق جویان و طالبان رحمت الهی تضمین شد و علی بن ابی طالب به عنوان جانشین و وصی بر حق و شایسته آخرین پیامبر الهی برگزیده شد.
عید سعید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین اعیاد شیعیان محسوب میشود که جایگاه و منزلت ویژهای بین مردم مسلمان و ولایتمدار ایران دارد و این روز بزرگ همه ساله با برگزاری آئینهای مختلف در تمامی شهرها گرامی داشته میشود.
این عید مبارک نه تنها برای شیعیان بلکه برای تمام مسلمانانی که به بزرگمرد تاریخ اسلام محبت و ارادت دارند بزرگ و مهم است و از همین رو ایران اسلامی در این روز سراسر جشن و سرور است و محبین و دلدادگان به مظهر فتوت و جوانمردی هر کدام به مقدار توان خود با برپایی ایستگاههای صلواتی و پخش شربت و شیرینی و غذای نذری ارادت و سرور قلبی خود را به این واقعه تاریخی عظیم نشان میدهند.
توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، تهیه و تقسیم بستههای معیشتی، برگزاری جشنهای خودجوش مردمی، آذین بندی شهر، جشن تلبس طلاب مدارس علمیه، بازسازی واقعه غدیر، اجرای رزمایشهای کمکهای مؤمنانه، برگزاری کاروان پیاده روی بزرگ «غدیر تا ظهور» و مولودیخوانی تنها بخشی از برنامههای در نظر گرفتهشده طی این ایام است.
«مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر» که از ساعت ۱۸ تا ۲۲ روز عید غدیر برگزار میشود، برنامههایی از قبیل اطعام، برپایی سرود و مولودی، کاروانهای شادی، غرفههای فرهنگی و سخنرانی و پویش نذر اسباببازی برای نقاط محروم در راستای تبلیغ اصول مهدویت و عید غدیر را شامل خواهد شد.
در صورتی که مایل باشید با خودرو شخصی به مسیر مهمونی ۱۰ کیلومتری بروید میتوانید از خیابانهای آیت الله طالقانی، فلسطین، دکتر فاطمی، بلوار کشاورز، شهید مطهری، شهید بهشتی، آفریقا، توانیر، بزرگراه حقانی، گاندی، ملاصدرا، بزرگراه شهید چمران تقاطع پارک وی، پارکینگ نمایشگاه بینالمللی تهران برای پارک وسیله نقلیه خود استفاده کنید.
در صورتی که مترو وسیلهای باشد که بخواهید با آن به مهمونی ۱۰ کیلومتری بروید میتوانید از ایستگاههای مترو تئاتر شهر (خط ۴)، میدان ولی عصر (خط ۶)، میدان جهاد (خط ۳)، میرزای شیرازی (خط ۳)، شهید حقانی (خط ۱) استفاده کنید.
کسانی که میخواهند با اتوبوسهای شهری خود را به مهمونی ۱۰ کیلومتری غدیر برسانند میتوانند، از خطوط اتوبوس رانی استفاده کننده که در خیابانهای زیر در حال رفت و آمدند: خیابان آیت الله طالقانی، خیابان انقلاب اسلامی، بزرگراه شهید چمران (BRT)، خیابان شهید بهشتی، بزرگراه حقانی، خیابان گاندی، خیابان شهید فاطمی، خیابان کریمخان، خیابان توانیر.
برخی از برنامههای عید غدیر در سراسر کشور
دیار میرزا سراسر نور و سُرور / پویش «هر خانه یک غذا» در گیلان اجرا میشود
مردم گیلان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم با برپایی ایستگاههای صلواتی و پخش شربت، شیرینی و غذای نذری عشق و ارادت خود را به امیرالمؤمنین امام علی (ع) نشان دادند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامههای متعدد به مناسبت عید قربان تا غدیر اظهار کرد: جشن و برنامههای مناسبتی این ایام در منجیل، لوشان، رودبار و رستم آباد برگزار شده است.
حجت الاسلام سید جلال حسینی با بیان اینکه مراسم سخنرانی و اجرای گروه سرود از دیگر ویژه برنامههای ایام عید غدیر است، افزود: روحانیون مستقر در مساجد شهرستان هم اکنون نیز در حال اجرای برنامههای ویژه هستند.
وی با بیان اینکه پویش سراسری «خانه به خانه» به منظور طبخ غذای نذری توسط خود مردم در استان گیلان برگزار میشود، بیان کرد: بیش از هزار خانوار در شهرستان رودبار به اندازه وسع و توان خود در روز عید غدیر غذای نذری پخت و توزیع میکنند.
حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: مساجد و هیئتهای مذهبی نیز با کمک سازمان تبلیغات اسلامی بیش از ۷ هزار غذای نذری را در روز عید سعید غدیر پخت و توزیع میکنند.
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عید غدیر خم در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟
همزمان با فرا رسیدن عید ولایت و امامت مراسم جشن عید سعید غدیرخم در هیئات، مساجد، بقاع متبرکه و ایستگاههای صلواتی شهر کرمانشاه برگزار و برای سهولت دسترسی شهروندان اعلام میشود.
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دبیر کانونهای خدمت رضوی استان کرمانشاه از طبخ بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم در کرمانشاه به مناسبت عید غدیر خبر داد.
۱۲۰۰ بسته گوشت قرمز بین نیازمندان کهگیلویه و بویراحمد توزیع میشود
علیرضا دولت آبادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به مناسبت دهه امامت و ولایت و همزمان با عید سعید غدیر خم، این بستههای گوشت قرمز در چهار شهرستان استان، بین توزیع میشود.
وی با بیان اینکه این بستهها پس از شناسایی خانوادههای نیازمند توزیع میشود، گفت: این سیزدهمین مرحله از تهیه و توزیع گوشت متبرک قربانی بین خانوادههای کمبرخوردار در کهگیلویه و بویراحمد است.
دولت آبادی اظهار داشت: این کمکهای مؤمنانه با همکاری و مشارکت مؤسسه خیریه حضرت خدیجه (س) قم، برنامه تلویزیونی سمت خدا و به همت ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد انجام میشود.
وی افزود: این بستهها با وزن یک و نیم کیلوگرم و ارزش تقریبی هر بسته، دویست و هفتاد هزار تومان با همکاری رابطان شهرستانهای دنا، باشت، گچساران و لیکک و همچنین ۵۰ نفر از مدیران کانونهای تحت پوشش، بین خانوادههای نیازمند در این شهرستانها توزیع خواهد شد.
عید غدیر در شیراز هیئت کجا برویم؟
جشنهای مردمی دهه ولایت به گوشه گوشه شهر حال و هوای عیدانه بخشیده است. حرم های شیراز که مانند هرسال برنامه ویژه عیدانه را از ابتدای دهه ولایت اعلام کردند.
بنابر اعلام حرم مطهر احمدابن موسی روزهای شنبه و یکشنبه ۲۵ و ۲۶ تیر، بعد از نماز ظهر و عصر، حجت الاسلام عالی به سخنرانی داشته و بعد از نماز مغرب و عشا، حجت الاسلام سعیدی سخنرانی میکند و امیر عارف به مداحی میپردازد.
روز دوشنبه، ۲۷ تیر، مصادف با روز عید غدیر، ساعت ۹ صبح خطبه این روز توسط امیر عارف خوانده میشود.
درکنار برنامههای رسمی، برنامههای عیدانه مردمی در گوشه و کنار شهر میدرخشد.
یکی از ویژه برنامههای این ایام (ده شب ده جشن ده محله) بود که به همت گروههای همدل علمدار جهاد رقم خورد. این برنامهها برای دو شب باقی مانده بدین شرح است:
۲۶ تیرماه: خیابان مسلم خیابان معراج روبروی مسجد بقیه الله عج
۲۷ تیرماه: ابتدای خیابان لشکری بوستان سعدی
موکب غدیری ماح نیز به مدت ۱۰ شب در ابتدای خ شهید کشوری بوستان سعدی (لشکری سابق) پذیرای عاشقان علی است و تا یک شب بعداز عیدغدیر ادامه دارد.
موکب دختران زهرایی به مدت پنج شب از پنج شنبه ۲۳ تیرماه با نقش آفرینی نوجوانان شهر جشن غدیر برپاکرده و اهالی دانشگاه هنر در باغ جهان نمای شیراز نیز به مدت سه شب از ۲۶ تا ۲۸ تیر ماه با برنامههای متنوعی چون قصه خوانی، نقاشی و بازی و مسابقه در شادی اهل بیت ابراز ارادت میکنند.
بچههای کافه شهدا مانند سابق در بلوار چمران جشن غدیر برپا میکنند و یکشنبه شب با برنامههای شادمانه میزبان عاشقان اهل بیت (ع) هستند.
توزیع ۴۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان کردستان
مهدی طالبی توزیع ۴۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان کردستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچون سالهای گذشته مصادف با عید غدیر خم و به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان کردستان با همکاری و مشارکت بیش از ۵۰ گروه جهادی و مؤسسات خیریه، ۴۰ هزار پرس غذای گرم در بین خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از ابتدای کرونا تا امروز با ارائه خدمات گوناگون از قبیل توزیع بستههای معیشتی، اهدای جهیزیه، لوازم تحریر، بسته پروتئینی، وسایل سرمایشی و گرمایشی در کنار خانوادههای نیازمند کردستانی بوده است.
طالبی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کنار مردم و با مشارکت مردم میتواند به خانوادههای کم برخوردار خدمت رسانی کند و امیدواریم این اقدامات روز به روز گسترش یابد.
حرم مطهر رضوی آماده میزبانی ویژه از زائران عید غدیر است
به مناسبت عید غدیر، حرم رضوی آماده میزبانی از زائران و مجاوران است و تمامی خادمان این بارگاه مقدس، تمام توان خود را به کار گرفتهاند تا به شکلی شایسته از میهمانان این ایام پذیرایی کنند.
زائران با نشستن پای سفرههای اکرام رضوی، مجاوران محروم با دریافت غذای نذری، کودکان با جشنهای رواق کودک و مادران و دختران با برنامههای ویژه در رواقهای دارالحجه و حضرت زهرا (س) از برکت غدیر متنعم و بهرهمند شدهاند.
توزیع غذای نذری، اطعام نیازمندان، برگزاری جشنهای فرهنگی و مذهبی، آذین بندی، گلآرایی و مولودیخوانی، تنها بخشی از برنامههای در نظر گرفتهشده طی این ایام است.
مصطفی فیضی، مدیر عالی حرم مطهر رضوی درباره جزئیات این برنامهها میگوید: به مناسبت عید سعید غدیر، در تمامی رواقها و صحنهای حرم مطهر رضوی ویژه برنامههای فرهنگی مذهبی متعددی در نظر گرفته و از چند روز قبل جشنها و جُنگهای شادمانه ویژه کودکان و بزرگسالان، حلقههای معرفت، میز خدمت پاسخگویی، پرسمان دینی، سلسله نشستهای دین، نشاط، زندگی و … در حال برگزاری است.
مدیر عالی حرم مطهر رضوی به برنامههای پیشبینی شده برای شب و روز عید غدیر هم اشاره کرد و گفت: مراسم ویژه شب و شام عید غدیر در صحن پیامبر اعظم (ص) با سخنرانی حجج اسلام، محمد رضا رنجبر، علیرضا پناهیان و حسینعلی سعدی و مدیحه سرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار میشود. همچنین همزمان با اجرای مراسم صحن پیامبر اعظم (ع)، در صحن غدیر نیز برای زائران غیر ایرانی مراسم جشن با شکوهی دایر خواهد شد.
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به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، صحن و سرای بارگاه ملکوتی رضوی با ۲۳۰ هزار شاخه گل، گلآرایی شد.
۴۴ زندانی جرایم غیر خشن به مناسبت عید غدیر در قم آزاد شدند
در آستانه عید سعید غدیرخم، دستور آزادی ۴۴ زندانی جرایم غیر خشن استان با موافقت دادستان عمومی و انقلاب قم صادر شد.
دادستانی قم اعلام کرد: به منظور تغییر وضعیت زندانیان واجد شرایط و ایجاد زمینه آزادی برای آنها از تمامی راهکارهای قانونی استفاده میشود و زندانیان جرایم خشن و دارای سابقه از هیچ تخفیف قانونی بهرهمند نخواهند بود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران، برنامههای این مکان مقدس به مناسبت عید بزرگ غدیر، مباهله و ولادت امام موسی بن جعفر (ع) را تبیین کرد.
حجت الاسلام مهدی حسین آبادی در پیش از ظهر یکشنبه گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک فرارسیدن عید بزرگ غدیر خم، به تشریح برنامهها و مراسم مسجد مقدس جمکران به مناسبت این عید با عظمت پرداخت و اظهار کرد: مراسم مسجد مقدس جمکران به مناسبت عید غدیر از روز یکشنبه ۲۶ تیر بلافاصله بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت الاسلام واضحی و مولودی خوانی حاج علی حبیب زاده آغاز میشود.
وی ادامه داد: دوشنبه ۲۷ تیر مصادف با صبح روز عید غدیر مراسم قرائت دعای ندبه با نوای حجت الاسلام ضیایی برگزار میشود و در ادامه از ساعت ۱۱:۴۵ خطبه غدیر توسط حجت الاسلام حائری قرائت خواهد شد. بلافاصله بعد از نماز عصر نیز مولودی خوانی سید جواد میرجعفری را خواهیم داشت.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه کاروان بزرگ پیاده روی غدیر تا ظهور ساعت ۱۸ از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران حرکت خواهد کرد، گفت: مراسم اجتماع راهپیمایان غدیر در مسجد مقدس جمکران نیز با سخنرانی حجت الاسلام مهدوی ارفع و مولودی خوانی کربلایی جواد برزگر برگزار خواهد شد.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) برنامههای حرم مطهر به مناسبت عید سعید غدیر خم را اعلام کرد.
اجتماع ۲۰ هزار نفری عاشقان امامت و ولایت در حرم حضرت شاهچراغ (ع)
همزمان با عید غدیر خم، حرم منور حضرت شاهچراغ (ع) صبح دوشنبه میزبان اجتماع بزرگ مردمی خواهد بود.
خطبه غدیر ساعت ۹ صبح در حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) اقامه میشود و سپس اجتماع بزرگ ۲۰ هزار نفری عاشقان ولایت و امامت در حرم مطهر برگزار خواهد شد.
همزمان با این مراسم در نقاط مختلف شهر شیراز نیز شادپیمایی و موکبهای شادی برپا خواهد شد.
مشارکت ستاد فرمان امام همدان در پخت ۲۱ هزار پرس غذای نذر غدیر
علی چهاردولی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان همدان در پخت ۲۱۰۰۰ پرس غذای گرم نذر غدیر در این استان مشارکت میکند.
وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان، امسال برای دومین سال متوالی با همکاری هیئات مذهبی و مساجد و گروههای جهادی همکار اقدام به مشارکت در پخت غذای گرم جهت توزیع بین نیازمندان به مناسبت عید سعید غدیر کرده است.
معاون مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان همدان خاطرنشان کرد: اعتبار توزیع شده برای این امر ۳۱۶ میلیون تومان بوده که به میزان ۳۰ درصد مشارکت در پخت ۲۱۰۰۰ پرس غذا در نظر گرفته شده است.
طبخ و توزیع ۵۰ هزار پرس غذای گرم روز عید غدیر خم در مرکزی
حجت الاسلام عبدالله واحدی در خصوص برگزاری مراسم جشن عید غدیر خم در بقاع متبرکه اظهار کرد: اداره اوقاف استان مرکزی جشن عید غدیر را در ۸۰ بقعه متبرکه استان در روز عید غدیر برگزار خواهد کرد.
وی افزود: فضاسازی بقاع متبرکه اعم از تبلیغات محیطی پیرامون بقعه و آذینبندی صحن، راهاندازی کاروانهای شادی با عنوان شمیم ولایت در دهه ولایت، برپایی مراسم جشن در صحن بقاع متبرکه با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی، قرائت دعای عرفه در بقاع متبرکه، برگزاری نماز عید سعید قربان، برگزاری مراسم جشن میلاد امام هادی (ع) و شعر خوانی آئینی، خطبه خوانی، برگزاری مراسم جشن در شب و روز عید سعید غدیر خم و نورافشانی در شب عید غدیر برنامههایی است که در دهه ولایت و امامت برگزار میشود.
مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: مراسم دعای عرفه در ۹۴ امامزاده و نماز عید قربان در ۱۴ امامزاده برگزار میشود و جشنهای دهه ولایت در ۸۰ بقعه متبرکه برگزار میشود همچنین ۹ کاروان شادی در این ایام صورت میگیرد.
واحدی در خصوص برنامههای اجتماعی اجرا شده در این دهه گفت: اقدامات اجتماعی با عنوان تبرکات علوی، جهت اجرا در دستور کار مراکز افق بقاع متبرکه قرار گرفته است که یکی دیگر از فعالیتهای اجرا شده، قربانی کردن و توزیع گوشت گرم بین فقرا و نیازمندان پیرامون بقاع متبرکه خواهد بود.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان مرکزی هم گفت: برنامههای مختلف فرهنگی به مناسبت عید غدیر در استان مرکزی برگزار میشود.
خوانش اشعاری درباره سیره حضرت علی (ع) در مازندران
«علی کفشگری» شاعر انقلابی مازندران به مناسبت عید غدیر خم به خوانش اشعاری درباره سیره و منش حضرت علی (ع) پرداخته است.
مهدی معصومی گرجی رئیس حوزه هنری مازندران هم ظهر یکشنبه در حاشیه جشن مردمی غدیر در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت عید غدیر خم اظهار داشت: حوزه هنری به عنوان مرکز تخصصی هنر انقلاب اسلامی اقدام به برپایی این جشن کرده است.
وی افزود: ترویج فرهنگ علوی و بومی و آئینی مازندران با زبان هنر از جمله اهداف این جشن مردمی است که با حضور هنرمندان رشتههای مختلف از جمله موسیقی، سرود بومی، گروه پهلوانان و ورزشهای باستانی برگزار شد.
وی ادامه داد: آئینهای بومی ریشه در فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی دارد و درپی احیای فرهنگی بومی و محلی هستیم.
معصومی گرجی نقالی و پرده خوانی را از دیگر برنامهها برشمرد و گفت: هدف این است که هنر را به دل مردم ببریم زیرا جامعه به نشاط و امید نیاز دارد و هنر میتواند امیدبخش و انرژی زا باشد.
ایستگاه هنر در بوشهر برپا شد
امید پارسایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایستگاه هنر در قالب ایستگاه نقاشی کودک، مولودیخوانی، سرود، موسیقی و با حضور هنرمندان هم استانی در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان بوشهر به مناسبت دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر خم برگزار شد.
رئیس حوزه هنری استان بوشهر افزود: گروه سرود منتظران قائم، مولودیخوانی «حبیب چاه شوری»، مداحی نوجوان امیرحسین غیاث وند، حسین کارگر خواننده، ایستگاه نقاشی کودک، همراه با مسابقههای شاد با اهدای جوایز به شرکتکنندگان با اجرای امین چاه شوری و بهنام هنری ازجمله برنامههای ایستگاه هنر بود.
وی گفت: این برنامه باهدف اشاعه فرهنگ علوی و جشن بزرگ دهه ولایت و امامت و عید غدیر خُم در حوزه هنری استان بوشهر با حضور اقشار مردمی و علاقه مندان ولایت برگزار شد.
بزم غدیر در نصف جهان / فرزندان ولایت فراخوان شدند
شهر اصفهان نیز به برکت این عید بزرگ شیعیان، سراسر نور است و روشنایی. ریسههایی که خانهها و کوچهها را رنگارنگ کرده و شادی را به دلهای پیر و جوان آورده، یادآور نعمتی است که در این روز بر ما تمام شده و حالا به جشن و شادیاش نشستهایم.
غدیر روز مردم است و مردم در این روز خود پای کار میآیند، تا در شادی اهل بیت علیهم السلام شاد باشند. جشنهای غدیر امسال مردمیتر از گذشته در حال برگزاری است. از عید قربان و آغاز دهه ولایت، شروع شده و حالا که به غدیر رسیدهایم اوج شادی و سرور را در گوشه گوشه شهر مشاهده میکنیم.
در هر کوچه و خیابانی که قدم بگذارید، فضایی آماده شده برای برپایی جشنهای شبانه، برای مولودی خوانی، سرود، مسابقه، نمایش، پردهخوانی، شعرخوانی و هرآنچه که مدح علی علیه السلام میگوید و دلها را شادمان میسازد.
فرزندان غدیر، عنوان فراخوانی است که چندی قبل در حمایت از کانونهای فرهنگی و تشکلهای مردمی اعلام شد تا همه مردم پای کار جشنهای غدیر بیایند، البته با محوریت کانونهای مساجد و مراکز فرهنگی و هیأتهای مذهبی و…. سعید امامی معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در تشریح نتایج این فراخوان و آنچه امروز به عنوان جشنهای غدیر در شهر مشاهده میکنیم، گفت: تشکلهای مردمی و مراکز فرهنگی مناطق پانزدهگانه اصفهان طرحهای خود را در زمینه جشنهای غدیر ارائه دادند و در نهایت ۳۵۰ مرکز، یک هزار برنامه را به مناسبت عید غدیر برگزار خواهند کرد.
این رویدادها، در کنار تمامی مراسمهایی است که به همت بنیاد بین المللی غدیر در استان اصفهان تدارک دیده شده و از ابتدای دهه ولایت در حال اجراست. حجت الاسلام اسماعیل دست افکن دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر در استان اصفهان درباره این رویدادها گفت: توزیع ۵۸ سری جهیزیه در ایام غدیر در مناطق محروم اصفهان، جشن ازدواج دانشجویی ۱۰۰ جوان، سه جشن باشکوه در میدان امام خمینی (ره) با حضور اقشار مختلف مردم، ذبح چندصد گوسفند و شتر توسط هیأتهای مذهبی و توزیع میان نیازمندان، پویش «هر خانه یک پرچم یک اطعام» و برگزاری جشنهای مختلف محلی و برپایی ایستگاههای صلواتی از جمله این رویدادهاست.
۵۲ زندانی در شهرکرد همزمان با عید غدیر آزاد شدند
حمیدرضا حیدری صبح یکشنبه در مراسم آزادی زندانیان، اظهار کرد: به مناسبت دهه ولایت و امامت ۵۲ زندانی غیر عمد در شهرکرد آزاد میشود.
وی ادامه داد: این زندانیان به دلیل محکومت مالی روانه زندان شده بودند که با این کار خیر به آغوش خانواده خود باز میگردند.
مدیر کل زندانهای چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: ۵۲ زندانی بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهی داشتند که بخش زیادی از این بدهی به حرمت عید غدیر خم توسط شکات بخشیده شد.
حیدری اعلام کرد: مابقی بدهی این زندانیان توسط ستاد دیه چهارمحال و بختیاری، خیرین، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، هیئتهای مذهبی و انجام حمایت از خانواده زندانیان پرداخت شده است.
رژه نیروی دریایی ویژه دهه ولایت در نوشهر
مراسم صبحگاه و رژه یگانهای دانشجویی و کادر نیروی دریایی به مناسبت عید غدیر خم و دهه امامت و ولایت در دانشگاه علوم دریایی نوشهر برگزار شد.
همایش پیاده روی به مناسبت عید سعید غدیرخم در زاهدان برگزار میشود
محمود جوادیانفر اظهارداشت: این همایش با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجدید بیعت با امام عصر (عج) همزمان با روز عید سعید غدیر خم، از ساعت ۱۷ آغاز میشود.
وی با اشاره به برپایی ایستگاههای صلواتی در طول مسیر پیاده روی افزود: در این همایش انجمن ورزشهای همگانی به اجرای برنامههای مفرح از جمله برگزاری مسابقه شتردوانی خواهند پرداخت.
تولیت آستان مقدس کهف الشهدای محله ابوذر زاهدان گفت: در پایان نیز به حاضرین به قید قرعه هدایایی شامل لوازم خانگی و کارت هدیه تقدیم خواهد شد.
به گفته دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی - اجتماعی انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: جشنهای غدیر در این استان به صورت کاملاً مردمی برگزار میشود.
حسنعلی نوری اظهارداشت: در مجموع هفت کمیته شامل کمیته مراسم، کمیته فضاسازی، کمیته اطعام، کمیته محتوا، کمیته رسانه، کمیته بانوان و کمیته پشتیبانی برای برگزاری هرچه بهتر جشنهای عید غدیر و رساندن پیام غدیر در این استان تلاش خواهند کرد.
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